Jako ve Faradayově kleci. Sestry od Kolína nabízí bydlení v upravených kontejnerech

Na firmu Blokki z Vysočiny přišly sestry Titzovy v době, kdy pro svůj pozemek na Kolínsku hledaly nenáročnou stavbu. Líbila se jim představa, že by na zahradě měly lodní kontejnery, které i zapadají do krajiny jako dřevostavba. "Oproti klasické novostavbě jsme dům mohly mít už za čtyři měsíce a přitom se do smrti nezadlužit," říkají sestry, které alternativní bydlení nabízí i k pronájmu.

Blokki v Zátiší na Kolínsku je novostavba z lodních kontejnerů. Vypadá jako dřevěný dům, jeho konstrukce je ale z oceli. Alice a Linda Titzovy si ho nechaly postavit na nevyužité zahradě a nabízí v něm ubytování nejen pro blízké členy rodiny. Alternativní bydlení má 52 metrů čtverečních a interiér ve stylu wabi sabi. Podívejte se.