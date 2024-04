Rodině navrhli luxusní vilu u Prahy, která se jako had plazí zahradou

Novou vilu nedaleko Prahy by mohl rodině leckdo závidět. Stojí na pozemku o čtyřech tisících metrech čtverečních, má interiér z přírodních materiálů a prosklené stěny, které podobně jako membrána rozdělují venkovní svět a to, co je uvnitř, aniž by vytvářely jasné bariéry. "Prostor nerušeně plyne z interiéru do exteriéru, protože jak víme, bydlení nekončí doma," říkají autoři vily.

Tak zvanou Garden vilu ve středočeském kraji navrhli architekti z Ateliéru Kunc. Podobně jako had se plazí zahradou a vytváří tak nečekaně hezké momenty, jak venku, tak uvnitř. "Příjemnou atmosféru interiéru tvoří i použité jemné přírodní materiály. Navrhli jsme dubové podlahy, béžové stěrky, travertin nebo medové lamelové podhledy. Snažili jsme se o nenápadně krásnou architekturu, ve které se skvěle bydlí," říká vedoucí architekt Michal Kunc. Bungalov, který se v jedné části zvedá a nabízí tak ložnici s výhledem do okolí, řadí jednotlivé prostory lineárně za sebou. Z nich jako by vyrůstaly terasy tvořící přirozený předěl mezi trávníkem venku a dubovými podlahami uvnitř. V celém přízemí není ani jeden schod. Architektonické studio přihlásilo realizaci do soutěže Interiér roku, která každoročně vybírá to nejlepší z českého a slovenského designu. Všechny přihlášené projekty realizované v roce 2023 jsou k nahlédnutí na stránkách soutěže, kde si čtenáři mohou vybrat svého favorita. Hlasování končí 30. dubna. Celkového vítěze vyhlásí porota 14. května v pražské galerii moderního umění DOX. Nahlédněte s námi do vily snů.