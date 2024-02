Nevzhledné bydlení je vězení, zjistili Češi za covidu. Interiér roku slaví devět let

Poslední týden mohou architekti a designéři přihlašovat své práce do soutěže Interiéru roku. Projekty za rok 2023 porota posoudí a vybere vítěze, které v květnu vyhlásí v pražském DOXu. Podle ředitele Petra Tschakerta se od založení soutěže v roce 2015 leccos změnilo. Design přestal být výsadou bohatých a propsal se i tam, kde do něj dříve nikdo nechtěl investovat.

Historicky prvním absolutním vítězem soutěže, která devátým rokem mapuje vývoj veřejných i soukromých interiérů v Česku a na Slovensku, se stala restaurace Café Záhorský od architektů Magdaleny Rochové a Radka Jarouška. Projekt podle Tschakerta odráží atmosféru a náladu ve společnosti, která v roce 2015 začala oceňovat moderní gastro provozovny a upřednostňovat jejich klid a vkus před hlučným prostředím s vizuálním smogem nebo jednotvárným vybavením.

"Právě toto období stálo v Čechách i na Slovensku na počátku výrazného zaměření majitelů restaurací na design. Dříve restauratéři až na výjimky nebyli ochotni investovat do neunifikovaného designu šitého na míru. Situace se naštěstí proměnila, a tak je dnes design interiéru pro pohodlí zákazníka stejně určující jako kvalita služeb," myslí si ředitel Institutu bytového designu, který soutěž pořádá.

V době krize a války na Ukrajině vítězí materiály prověřené časem

O cenu Interiér roku se uchází jen realizace, které navrhli profesionálové z oboru. Nejlepší soukromé projekty, jako jsou byty nebo restaurace, se podle Tschakerta vyjímají tím, že nenásledují klasické trendy. Odráží v sobě nadčasovost, promyšlený kontext a poctivý dialog s investorem:

"Do designu interiérů se také promítá společensko-ekonomické klima. V době prosperity a nepřítomnosti výraznějšího pocitu ohrožení přistupují investoři mnohem ochotněji k surovosti povrchových materiálů, jako je přiznaný beton, konstrukce z roxorového drátu a tak podobně. Naopak v období společenských konfliktů se jako povrchové materiály častěji objevují nelakované dřevo, přírodní kámen nebo keramika. Lidé se obrací k tomu, co je prověřené a známé. Je to zakotvení v určité jistotě," říká kunsthistorik.

V době pandemie koronaviru se podle porotců soutěže kvalita projektů a vnitřního prostředí skokově zvýšila. Lidé trávili víc času doma a přemýšleli nad tím, jak se cítí. "Nevyhovující interiér je jako vězení, ale když se nám náš domov líbí, bereme ho jako útočiště," myslí si Tschakert a dodává, že především v posledních letech vítězí v soukromých realizacích materiálová pravda.

"Přírodní a přirozené materiály, ať už hladké, nebo surové, převažují v interiérech ze dvou důvodů: dokážou dobře stárnout a oproti napodobeninám jsou opravitelné, a tedy i udržitelné. Jsou navíc přívětivé pro psychickou pohodu člověka. Dotýkáme-li se přírodního dřeva, které je neošetřené nebo opatřené pouze voskem, má to na nás pozitivní, až terapeutický vliv," líčí.

Vítězové devátého ročníku soutěže Interiér roku budou i letos vyhlášeni na závěr mezinárodního kongresu o designu a architektuře Living Forum v Centru současného umění DOX. Celodenní festival je složený ze série přednášek zahraničních hostů na téma "Identita evropského prostoru". Prohlédněte si v galerii, jaké projekty uspěly v minulých letech.