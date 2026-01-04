Před pár dny se jim svět smál jako bizarní turistické atrakci. Skupina peruánských šamanů na pláži v Limě prováděla rituály s ayahuaskou a nad plakáty světových vůdců věštila pád venezuelského diktátora. Dnes Nicolás Maduro sedí v brooklynské cele a tak zbývá otázka: Je to jen neuvěřitelná shoda okolností, nebo andští mystici skutečně viděli „za roh“ budoucnosti?
Na pláži La Herradura v limské čtvrti Miraflores to 29. prosince 2025 vypadalo jako na natáčení nízkorozpočtového fantasy filmu. Šamani v pestrobarevných pončech, vůně kadidla, rozházené lístky koky a hrdelní zpěv doprovázený tradičními nástroji. Hlavním bodem programu byl ale rituál nad fotografiemi mocných.
„Žádali jsme, aby Maduro odešel, aby ho prezident Donald Trump mohl odvolat. V duchu jsme viděli, že se to příští rok stane,“ prohlásila tehdy šamanka Ana María Simeónová. Její kolega Juan de Dios García zašel ještě dál: „Vidíme Madurovu porážku. Nicolás Maduro uprchne z Venezuely.“
Uběhlo necelých 150 hodin a svět obletěly záběry, které šamanskou vizi proměnily v tvrdou realitu. Jen s tím rozdílem, že Maduro nestihl uprchnout – byl „vypátrán a vyzvednut“.
Operace v temnotě a „šťastný nový rok“ v poutech
Zatímco šamani v Peru uklízeli své rituální deky, v Bílém domě se ladily poslední detaily operace, kterou Donald Trump později označil za „jednu z nejmocnějších ukázek americké vojenské síly“. V noci na sobotu 3. ledna 2026 zaútočilo americké komando na Madurovo sídlo v Caracasu. Podle stanice CBS se na akci podílela elitní jednotka Delta Force.
Scéna jako z akčního thrilleru: v metropoli zhasla světla a než se venezuelská armáda stačila zorientovat, byl Maduro i se svou ženou Cilií Floresovou na palubě amerického vrtulníku.
Symbolika nechtěného humoru vyvrcholila v New Yorku. Bílý dům zveřejnil video z centrály DEA na Manhattanu, kde Maduro v poutech, obklopen agenty, přeje přihlížejícím „šťastný nový rok“.
Místo prezidentského paláce Miraflores ho však čekala cela v nechvalně proslulé brooklynské věznici Metropolitan Detention Center (MDC). Maduro bude čelit obvinění z narkoterorismu, pašování kokainu a držení zbraní.
Magie, nebo jen dobrý odhad?
Je pravdou, že peruánští šamani mají ve svých předpovědích, mírně řečeno, „střídavou úspěšnost“. Loni například věštili jadernou válku na Blízkém východě (která naštěstí nenastala) a předloni konec války na Ukrajině (která stále trvá).
Na druhou stranu, v prosinci 2023 trefili smrt vězněného exprezidenta Alberta Fujimoriho téměř na měsíc přesně. Tentokrát se jejich vize o Madurově pádu protnula s realitou s děsivou přesností. Možná za to může sanpedro kaktus a ayahuasca, které šamani před obřadem pijí, aby „viděli budoucnost“. Nebo jen cit pro politické napětí, které v regionu vibrovalo už měsíce.
Šamani na pláži v Limě tehdy předpověděli ještě jednu věc: Donald Trump vážně onemocní. Vzhledem k tomu, jak přesně jim vyšel osud venezuelského lídra, v Bílém domě možná někomu právě teď lehce naskočila husí kůže.
Zdroj: AP, Reuters
