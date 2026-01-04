Přeskočit na obsah
Benative
4. 1. Diana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Bubny, koka a pouta v Brooklynu. Jak peruánští šamani předpověděli Madurův konec

Ondřej Bílek
Ondřej Bílek
ČTK,Redakce Magazín,Ondřej Bílek

Před pár dny se jim svět smál jako bizarní turistické atrakci. Skupina peruánských šamanů na pláži v Limě prováděla rituály s ayahuaskou a nad plakáty světových vůdců věštila pád venezuelského diktátora. Dnes Nicolás Maduro sedí v brooklynské cele a tak zbývá otázka: Je to jen neuvěřitelná shoda okolností, nebo andští mystici skutečně viděli „za roh“ budoucnosti?

Spoutaného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura vedou američtí agenti chodbou newyorského ústředí Úřadu pro potírání narkotik (DEA).
Spoutaného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura vedou američtí agenti chodbou newyorského ústředí Úřadu pro potírání narkotik (DEA).Foto: Reuters
Reklama

Na pláži La Herradura v limské čtvrti Miraflores to 29. prosince 2025 vypadalo jako na natáčení nízkorozpočtového fantasy filmu. Šamani v pestrobarevných pončech, vůně kadidla, rozházené lístky koky a hrdelní zpěv doprovázený tradičními nástroji. Hlavním bodem programu byl ale rituál nad fotografiemi mocných.

„Žádali jsme, aby Maduro odešel, aby ho prezident Donald Trump mohl odvolat. V duchu jsme viděli, že se to příští rok stane,“ prohlásila tehdy šamanka Ana María Simeónová. Její kolega Juan de Dios García zašel ještě dál: „Vidíme Madurovu porážku. Nicolás Maduro uprchne z Venezuely.“

Uběhlo necelých 150 hodin a svět obletěly záběry, které šamanskou vizi proměnily v tvrdou realitu. Jen s tím rozdílem, že Maduro nestihl uprchnout – byl „vypátrán a vyzvednut“.

Operace v temnotě a „šťastný nový rok“ v poutech

Zatímco šamani v Peru uklízeli své rituální deky, v Bílém domě se ladily poslední detaily operace, kterou Donald Trump později označil za „jednu z nejmocnějších ukázek americké vojenské síly“. V noci na sobotu 3. ledna 2026 zaútočilo americké komando na Madurovo sídlo v Caracasu. Podle stanice CBS se na akci podílela elitní jednotka Delta Force.

Reklama
Reklama

Scéna jako z akčního thrilleru: v metropoli zhasla světla a než se venezuelská armáda stačila zorientovat, byl Maduro i se svou ženou Cilií Floresovou na palubě amerického vrtulníku.

Symbolika nechtěného humoru vyvrcholila v New Yorku. Bílý dům zveřejnil video z centrály DEA na Manhattanu, kde Maduro v poutech, obklopen agenty, přeje přihlížejícím „šťastný nový rok“.

Místo prezidentského paláce Miraflores ho však čekala cela v nechvalně proslulé brooklynské věznici Metropolitan Detention Center (MDC). Maduro bude čelit obvinění z narkoterorismu, pašování kokainu a držení zbraní.

Magie, nebo jen dobrý odhad?

Je pravdou, že peruánští šamani mají ve svých předpovědích, mírně řečeno, „střídavou úspěšnost“. Loni například věštili jadernou válku na Blízkém východě (která naštěstí nenastala) a předloni konec války na Ukrajině (která stále trvá).

Reklama
Reklama

Na druhou stranu, v prosinci 2023 trefili smrt vězněného exprezidenta Alberta Fujimoriho téměř na měsíc přesně. Tentokrát se jejich vize o Madurově pádu protnula s realitou s děsivou přesností. Možná za to může sanpedro kaktus a ayahuasca, které šamani před obřadem pijí, aby „viděli budoucnost“. Nebo jen cit pro politické napětí, které v regionu vibrovalo už měsíce.

Šamani na pláži v Limě tehdy předpověděli ještě jednu věc: Donald Trump vážně onemocní. Vzhledem k tomu, jak přesně jim vyšel osud venezuelského lídra, v Bílém domě možná někomu právě teď lehce naskočila husí kůže.

Zdroj: AP, Reuters

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion

ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných

Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.

Koláž Tomia Okamury (SPD) vrhající stín Andreje Babiše (ANO)
Koláž Tomia Okamury (SPD) vrhající stín Andreje Babiše (ANO)
Koláž Tomia Okamury (SPD) vrhající stín Andreje Babiše (ANO)

ŽIVĚOpoziční senátoři vyzvali Babiše, aby dal Okamurovi najevo, že škodí Česku

Šéfové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti v neděli společně vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dal šéfovi Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomiu Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření na adresu Ukrajiny škodí Česku, nejsou slučitelná s odpovědným výkonem nejvyšších ústavních funkcí ani s deklarovanými principy zahraniční politiky nynější vlády.

Donald Trump, USA
Donald Trump, USA
Donald Trump, USA

ŽIVĚ"Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí." Trump přiznal frustraci z Ruska

Americký prezident Donald Trump vyjádřil frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli ruské válce proti Ukrajině. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil na tiskové konferenci k vojenskému zásahu proti Venezuele, při kterém USA zajaly a odvezly ze země tamního autoritářského vůdce Nicoláse Madura. "Nejsem z Putina nadšený, zabíjí příliš mnoho lidí," reagoval Trump.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama