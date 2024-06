Olizují se i všežravci. První veganské řeznictví v Česku čekalo hejty, sklízí chválu

"Víte, jak se pozná vegan?" začíná jeden vtip. "Řekne vám to," zní odpověď. V případě majitelů Bezmasny to ale neplatí. Diana Kahleová a David Hůlka nikomu nic necpou. Malé veganské řeznictví otevřeli v ulici Milady Horákové na Letné před měsícem a od začátku slaví úspěch.

Podnikatelský pár předtím na stejném místě čtyři roky provozoval salátovnu. Pak ale přišel čas na změnu. "Inspirovali jsme se v zahraničí, kde už podobné koncepty mají. U nás je nabídka pořád docela omezená a veganské výrobky většinou kupujete zabalené v plastu. Chtěla jsem mít místo, kde seženu specificky české produkty a budu si je moct koupit na váhu," popisuje Diana prvotní nápad, který s partnerem zhruba za půl roku realizovali.

I když se nabídka pro vegetariány a vegany v Česku rozšiřuje víc a víc, stále ještě je to pro někoho kontroverzní téma a už pouhá myšlenka řeznictví, kde se prodávají produkty, jež mají maso jen připomínat, může na někoho působit jako červený hadr na býka. Toho si byli Diana i David vědomi.

"Čekali jsme, že otevřeme a hodně lidí bude možná jen chodit nakukovat a nadávat nám, o co že se tady snažíme," přiznává David. Pár hejtů se ale našlo tradičně jen na sociálních sítích.

"Chodí i lidi, kteří nejsou vegani nebo vegetariáni, ale prostě je to zajímá, chtějí zkusit něco jiného. Přicházejí i starší lidé, jsou nadšení a řeknou, že je to skvělý nápad, a ochutnají nějaké naše věci. Z toho jsme fakt nadšení," usmívá se Daniela s tím, že se vlastně ještě nestalo, že by někdo řekl, že mu něco z jejich nabídky, která zahrnuje i hotovky, jako třeba sekanou v housce, nechutná.

Největší nepochopení podle dosavadních reakcí vychází z toho, že pro někoho je zkrátka těžké pochopit, proč se snaží napodobovat výrobky z masa. Na otázky, proč se něco jmenuje šunka, když to vlastně není šunka, odpovídá Diana následovně: "Veganství není o tom, že se člověk musí vzdát nějaké chuti nebo nějakého zážitku z jídla. Jde o vyhnutí se etickým, sociálním a environmentálním okolnostem, za kterých se třeba ta šunka dostane na talíř."

Z majitelů Bezmasny ale vůbec není cítit přehnaný aktivismus, který možná tolik lidí popuzuje. Ba právě naopak, působí smířlivě a chápou obě strany "konfliktu". "Nemyslím si, že všichni budou vegani, ale bylo by dobré, kdyby se všichni navzájem respektovali," vysvětluje Diana.

S recepty pomáhá tým kuchařů

Není divu, že pak z mnoha příznivých recenzí, které se Bezmasně dostávají, potěší úplně nejvíc pochvala od lidí, kteří běžně maso ze svého jídelníčku nevynechávají. "Protože ten člověk k nám jde nezaujatě nebo možná trošku skepticky, a nakonec naše jídlo ocení," říká David.

Všechno, co na svých pultech prodávají, vyrábějí sami a ručně. Z kuchyně jde jídlo v podstatě hned do prodeje, takže není třeba používat konzervanty. Receptury k alternativám masových produktů jim pomáhal vytvořit tým zapálených kuchařů. Diana, která je vegankou přes tři roky, ale u procesu vzniku jednotlivých receptů byla také.

"Záleží nám na surovinách. Nechceme, aby se dovážely z druhé strany zeměkoule, proto třeba používáme slunečnicová semínka místo kešu, jehož pěstování je ekologicky i lidskoprávně velmi problematické. Základem produktů v Bezmasně je seitan, sója, fazole nebo cizrna," dodává pozitivně naladěná dlouhovlasá blondýnka.

Dávají si fakt záležet

O tom, že se recepty zřejmě povedly, vypovídají některé recenze podniku. "Číslo jedna je podle prodeje vinná klobása. Zákazníci si ji hodně chválí a říkají, že chuťově se od té masové nedá skoro rozeznat," říká David s tím, že střívka do veganských uzenin se vyrábí z mořských řas.

O podobných ohlasech sní každý podnik: "Už jsme stihli doma ochutnat 'vajíčkovou' a 'sýrovou' pomazánku, burgery, tataráček, čtyři druhy salámků - vše je naprosto lahodné, chodíme denně. A sekaná v housce? Naprosto boží, skvěle dochucená."

Další recenzentka si pochvaluje, že už nebude muset pro kvalitní alternativy uzenin jezdit do zahraničí. "I jakožto 'všežravec' musím uznat, že jejich veganské záležitosti jsou moc fajn. Dávají si na tom fakt záležet. Vypíchnul bych hlavně saláty - vajíčkový a pařížský," zní óda na rostlinné řeznictví.

O jejich rostlinné výrobky mají zájem i restaurace a hotely, které chtějí rozšířit nabídku pro své hosty. Vyloučená není ani rostlinná expanze do dalších měst: "Každý den nám někdo napíše, jestli se nechystáme otevřít Bezmasnu taky v Plzni, v Bratislavě nebo v Brně," uzavírá David.