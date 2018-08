Beyoncé přiznala porod císařským řezem i otrocký původ. Přijala jsem sebe samu, říká zpěvačka

Šestatřicetiletá americká zpěvačka Beyoncé, jedna z ikon současné populární kultury, se stala tváří zářijového čísla amerického módního časopisu Vogue. Dostala volnou ruku nejen při tvorbě obálky, na které je vyobrazena, ale také výběru fotografa. Na pořízení snímků najala třiadvacetiletého Tylera Mitchella, prvního fotografa afroamerického původu, který kdy nafotil titulku Vogue.

"Po narození první dcery jsem se hodně starala o to, co řeknou lidé na můj vzhled. Rozhodla jsem se shodit svou těhotenskou váhu za tři měsíce, a abych to stihla, naplánovala jsem si menší turné. Když se na to podívám zpětně, bylo to šílené. Po narození dvojčat přistupuji k věcem úplně jinak," píše zpěvačka v úvodu svého článku pro slavný módní magazín.

Kvůli vážným zdravotním komplikacím musela vloni svá dvojčata Rumi a Sira porodit císařským řezem a měsíc se zotavovat. "Během toho jsem se začala mít raději a více jsem o sebe pečovala. Přijala jsem to, co moje tělo chce," napsala Beyoncé a dodala, že je velmi důležité, aby muži a ženy oceňovali své přirozené já. To je také důvod, proč je na fotce jen lehce nalíčená a nemá na sobě typický bohatý příčes.

V čísle také obhajuje, proč si pro spolupráci na obálce Vogue přizvala právě fotografa Mitchella. "Pokud lidé v řídících pozicích pokračují v najímání a obsazování takových lidí, kteří vypadají stejně jako oni, mluví jako oni a pochází ze stejných čtvrtí, kde vyrostli oni sami, pak nikdy nebudou mít jiné zkušenosti," uvedla Beyoncé.

Třiadvacetiletý Tyler Mitchell žije v newyorském Brooklynu, ale pochází z Atlanty. Svou kariéru začal jako tvůrce skateových videí a focením pro filmový, hudební i módní svět. Mezi jeho zákazníky patřily značky jako Mercedes-Benz, Marc Jacobs či Converse.

Samotný Mitchell na svém Instagramu napsal, že jej těšilo pracovat s takovou ikonou. "Představte si, kdyby někdo nedal šanci takovým brilantním ženám, jako byla Josephine Bakerová, Nina Simone, Eartha Kittová, Aretha Franklinová, Tina Turnerová, Diana Rossová nebo Whitney Houstonová. Otevřely mi dveře a já teď dělám všechno pro to, abych otevřela dveře další generaci talentů," píše zpěvačka.

Kromě profesní kariéry a svých dalších cílů vyjevila Beyoncé také svůj původ. "Zjistila jsem, že pocházím ze svazku otrokáře a otrokyně, do které se zamiloval a vzal si ji. Musela jsem to odhalení vstřebat. Říkala jsem si, co to asi znamenalo, a snažila jsem se na to podívat jinak. Teď věřím, že je to důvod, proč mě bůh obdařil dvojčaty. Mužská a ženská energie byly schopny vedle sebe koexistovat a vyklíčit v mé krvi," napsala zpěvačka.

Zavzpomínala i na koncert na olympijském stadionu v Berlíně, kde "byla pronášena slova nenávisti, rasismu a kontroverze". "O téměř 90 let později zde před plným publikem vystupují dva černoši. Když jsme s Jayem zpívali závěrečnou skladbu, viděli jsme všechny se usmívat, držet se za ruce, líbat se… Žiju pro momenty, jako byl tento," popsala Beyoncé.

Držitelka dvou desítek cen Grammy a jedna z nejvlivnějších osobností na světě pak svou esej ukončuje slovy, že i nadále bude pokračovat v seberozvoji a objevování potenciálu u ostatních lidí.