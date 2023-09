Bál se, že v roli ženy bude vypadat oplzle. Další "sodu" dostal Langmajer od koučky

Jiří Langmajer měl obavy, že bude jako žena působit "oplzle". Pro roli ve filmu Po čem muži touží 2 využíval rady koučky. "Ta mě během první vteřiny upozornila, že to, jak já si představuju, jak se chová ženská, je naprosto scestné," uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka. Proč ho kvůli ženské roli bolela záda a proč měla Anna Polívková problém "nebýt chlap"? Dozvíte se v Historkách z placu.

V prvním dílu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. Ve druhém se Anna Polívková jako Irena Kopáčová probudí kvůli vyřčenému přání před vědmou v těle mužském - a ztvárňuje ji Jiří Langmajer. "O dvojce jsme na začátku vůbec nepřemýšleli, my jsme ani netušili, že by film mohl mít takový divácký úspěch, jaký měl, a tak pokračování vlastně vzniklo spíše organicky. Baví mě dělat komedie a baví mě, když se lidi v kině smějí, to je ta nejlepší odměna. Myslím, že kolikrát je to těžší než dělat artový věci," uvedl režisér filmu Rudolf Havlík.

Polívková se na rozdíl od prvního filmu v pokračování objevuje jen krátce. "Při natáčení jsem si uvědomila, že se taky musím poměrně dost soustředit, abych se chovala víc žensky než obvykle, a že bych to možná měla i víc pěstovat ve svém soukromém životě. Jirka vlastně chtěl, abych ho trochu koučovala, což mě dost rozesmálo. Jirka nakonec měl svoji koučku a já jsem ho jen občas trochu navedla… ale minimálně," vysvětlila herečka.

Langmajer s Polívkovou tehdy trávil celé léto kvůli natáčení seriálu Špunti na cestě. "Takže jsme spolu vlastně suma sumárum strávili skoro půl roku. Já jsem ty tři čtyři měsíce po Aničce tak zvláštně pokukoval a ona se mě ptala: 'Co na mě pořád tak koukáš?' A já jsem jí říkal: 'No to proto, že tě vlastně budu hrát.' Nicméně tady to není o tom, že se budeme napodobovat, v tom není ten hlavní vtip, takže já se nesnažím za každou cenu napodobit mimiku Aničky, ale snažím se v rámci mého mužského těla chovat aspoň trochu tak, aby si lidi mysleli: Aha, tak v tomhle těle je možná zakletá žena," uzavřel herec.

