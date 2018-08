Zakázala synovi telefon i herní konzoli. Po měsíci zjistila, že dítě nemá žádný společenský život

Anglická novinářka vzala synovi na šest týdnů chytrý telefon a herní konzoli. Po měsíci však zjistila, že přestože chlapec více čte, nepotkává se s přáteli a nemá skoro žádný společenský život.

Novinářka britského deníku The Telegraph Anna Maxtedová se rozhodla nařídit během léta svému třináctiletému synovi digitální detox. Vadilo jí, že kouká do obrazovky počítače nebo tabletu i dvanáct hodin denně.

Po měsíci však přišla na to, že kvůli omezení času stráveného s moderními technologiemi přišel syn Conrad také o svůj společenský život.

"Ačkoliv si běžně užíváme sportovních aktivit, vídáme se s přáteli a jsme vyrovnaní, cítila jsem, že vývoj mých synů je omezený. A také jejich inteligence. Ponořili se do svých telefonů natolik, že když jsem jim je vzala, bylo to, jako by se probudili ze sna - byli dezorientovaní a utrápení," popsala ve svém článku pro britský deník.

Rozhodla proto, že tomu staršímu na šest týdnů vezme telefon a herní konzoli PlayStation 4. Netrávil tak čas přidáváním fotek na Instagram nebo on-line hraním s kamarády a více se věnoval knížkám a výletům do přírody.

Více čte, ale méně se potkává se svými vrstevníky

Podle Maxtedové se jejímu synovi, který je dobrý student i hráč kriketu, během digitálního detoxu daří dobře. "Více čte. Je méně náladový, odpočatější, duchem přítomný a aktivnější," pochvaluje si ve svém článku.

Zároveň si však uvědomila, že se bez telefonu a připojení na internet ocitl třináctiletý Conrad v izolaci a bez pravidelného kontaktu se svými vrstevníky.

Dovolila mu proto, aby se po víkendu stráveném v přírodě díval na televizi. Anebo aby přespal u kamarádů, se kterými hrál na PlayStationu.

Všechny společenské aktivity jejího dospívajícího syna ale musela zařídit náhoda. Třeba když její manžel s chlapcem navštívil obchod otce jednoho z kamarádů, kde potkal své přátele, nebo když se vydali do kavárny a po cestě potkali synovy známé.

Maxtedová svůj sloupek končí zamyšlením, jestli opravdu chce díte, které sice nekouká do mobilu a více čte, ale zase nemá žádné kamarády a je osamělé.

