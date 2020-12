Američani chytili čtyřkilovou zlatou rybku. Pustili ji, aniž by jim splnila tři přání

Pracovníky přírodních rezervací v Jižní Karolíně čekal při kontrole kvality vody v jednom z místních jezer objev, který se většinou vidí jen v pohádkách. Do sítě se jim dostala čtyřkilová zlatá rybka. Na pekáči ovšem neskončila. Muži ji pouze změřili, zvážili a následně pustili zpátky do vody, aniž by jim splnila tři přání.

Zlatá rybka, kterou muži v kalných vodách jezera Oak Grove Lake v americkém státě Jižní Karolína chytili, vážila přes čtyři kila a měřila více než 38 centimetrů. Takové váhy a míry jsou přitom pro tento druh ryb velmi neobvyklé. Zlaté rybky měří maximálně 40 centimetrů a jejich průměrná váha se pohybuje mezi 90 a 270 gramy, přičemž i dvoukilový kus patří ve volné přírodě k výjimkám.

Ředitel rekreační oblasti Greenville County Ty Houck pro stanici CNN uvedl, že když jeho tým před deseti lety jezero naposledy kontroloval, žádnou zlatou rybku tam nenašel. Dodal, že údržbáři při průzkumu místního ekosystému používají metodu, při níž ryby dostanou jemný elektrošok, který jim neublíží, ale přiměje je vyplavat na hladinu. Tímto způsobem pracovníci zjišťují, zda s kvalitou vody není něco v nepořádku.

"Tentokrát se před očima mých lidí zničehonic vynořila obrovská zlatá rybka, tak jsme ji chytili do sítě, rychle ji zvážili a změřili, vyfotili a zase ji vrátili do vody, tak jak to děláme s každou jinou rybou. Předpokládáme, že ji do jezera musel vypustit nějaký domácí chovatel, který se jí potřeboval zbavit, ale zároveň ji nechtěl spláchnout do záchodu," přiblížil Houck.

Jezero není napojené na žádnou jadernou elektrárnu, takže je podle Houcka vyloučené, že by za nadměrnou velikost ryby mohla chemie nebo ozáření. Ředitel rekreační oblasti má za to, že zlatá rybka takhle vyrostla, protože měla při vypuštění do rozlehlého dvanáctiakrového jezera Oak Grove Lake příležitost hodně jíst.

Guinnessova kniha rekordů zmiňuje, že dosud nejdelší zlatá rybka, patřící Jorisi Gijsbersovi z Nizozemska, měřila 47 a půl centimetru. Váhu ovšem neuvádí. "Vzrůst zlatých rybek se hodně odvíjí od toho, v jak příznivém žijí prostředí. Skutečnost, že v našich vodách ryba s 38 centimetry přežila, svědčí o tom, že svou práci děláme dobře," vyzdvihl Houck.

