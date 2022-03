Amelie dojala svět pěveckým výkonem z krytu. Teď zazpívala před plným stadionem

Ukrajinská dívka Amelie dojala svými pěveckými schopnostmi desítky lidí v krytu v Kyjevě. Zazpívala jim ukrajinskou verzi známé skladby Let It Go z animovaného filmu Ledové království. Její výkon se stal virálním hitem, který sdílely desetitisíce lidí po celém světě. Dnes už je Amelie s rodinou v bezpečí v Polsku. V neděli zazpívala ukrajinskou hymnu na charitativním koncertu v Lodži.

1:35 Dívka po pěveckém výkonu v krytu zazpívala ukrajinskou hymnu pro miliony Poláků | Video: TVN

Peníze získané ze vstupenek podpoří jednu z nejzkušenějších polských charitativních nadací Polská humanitární akce. Ta podporuje oběti ruské invaze na Ukrajinu. Od útoku Ruska na Ukrajinu před více než třemi týdny uprchlo ze země podle OSN více než tři miliony lidí. Většina z nich do sousedního Polska, Rumunska nebo Moldavska. S pokračující válkou se ale mnozí přesouvají dále na západ.