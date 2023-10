Jitka se propila k abstinenci. O alkohol nejde, člověk musí vyřešit důvody, proč pije

Jitka se starala hlavně o druhé a neuměla si říct o pomoc. Na první místo samu sebe postavila až po třetí ústavní léčbě. Došlo jí, že už nechce pít, a aby přestala po alkoholu bažit, musí zásadně změnit svůj život. Čtvrtý díl podcastu Na plech radí, jak se zachovat, když znovu podlehneme alkoholu, a proč je přínosné recidivu nevnímat jako selhání.

"Byla jsem nespokojená v manželství a zažívala jsem stres v práci. Nevěděla jsem, jak z toho ven, neuměla jsem se rozhodnout. Plácala jsem se a alkohol by nejjednodušší prostředek, jak nabýt pocitu, že můj život není tak špatný," říká v podcastu Na plech Jitka, která abstinuje tři roky.

V ústavní léčbě byla třikrát, prošla si tak několika recidivami. "Vnímala jsem to jako zklamání a projev slabé vůle. Tenhle úhel pohledu je ale podle mě špatný. Dnes jsem šťastná, že jsem si těmi recidivami prošla. Pochopila jsem, že mi má opětovné napití pomoci získat na závislost náhled. Nemá to být strašák, který mě ještě víc uzavře do sebe."

Opětovné napití je informace

Podle recovery koučky Zuzany Nott má návrat k návykové látce potenciál přinést spoustu důležitých informací. "Jedna podchycená a zpracovaná recidiva může člověka posunout dále než deset měsíců abstinence ve strachu a nastavení, že si alkohol odpírám a že nesmím," vysvětluje.

Nott také nesouhlasí s tím, že závislost je otázkou vůle. "Jedná se o komplexnější fenomén 'já' versus alkohol. Nejde jen říct: 'Od teď nebudete pít.' Je nutné podívat se komplexně na život daného člověka. Na příčiny závislosti, kde žije, s čím je jeho závislost spojená. A tyhle věci začít měnit," vysvětluje a upozorňuje, že opětovné napití rozhodně nebagatelizuje.

"Když se člověk snaží o abstinenci, měl by o ni usilovat. Pokud ale opětovné napití přijde, neměl by jej vnímat jako selhání. Jedná se o informaci, která říká, kde se daný člověk nachází. A je přínosné tuto informaci zpracovávat," říká.

"Recidiva často vede také k uvědomění, že už klient vlastně dál pít nechce. Když si začne měnit život kolem sebe, alkohol mu může přestat chutnat, nefunguje pro něj stejně jako dřív," vysvětluje.

Žádost o pomoc vnímala jako selhání

Recidiva podle Nott ve skutečnosti začíná mnohem dříve, než se abstinující znovu napije. Člověk by se podle ní měl snažit vystopovat, co jej ke konzumaci alkoholu vedlo. "Například nám mohl někdo ublížit, narušit naše hranice. Na to bychom se měli podívat a postarat se, aby se to už příště nestalo," radí.

U Jitky byl návrat k alkoholu de facto voláním o pomoc. "Říkala jsem tím, že už nemůžu jinak, proto jsem se napila. Neuměla jsem si říct o pomoc žádným jiným způsobem," svěřuje se žena, která se celý život starala hlavně o druhé a na sebe zapomínala. "Myslela jsem si, že všechno musím zvládnout na 120 procent. Dlouho mi trvalo pochopit, že stačí, když budu fungovat na 70 procent," rekapituluje s odstupem.

Dnes si o pomoc říká svým dcerám, s manželem se rozvedla a změnila také přístup k úkolům v zaměstnání. "Nepřeháním to. Nastavila jsem si hranice - když práci nestihnu, dodělám ji další den, protože se nic nestane," vysvětluje. "Abstinence pro mě teď není o tom, že si alkohol nesmím dopřát. Já ho nechci. Jen bych radila životní změny dělat pomaloučku, polehoučku. Velké změny můžou způsobit pocit velké zátěže, kdy nevíte, co dřív, a znovu se napijete," uzavírá. K poslechu na platformách Spotify, Soundcloud, Apple Podcasty a Spreaker.