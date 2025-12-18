Albínský klokan hledá nový domov. Zoo oslovila veřejnost

S kuriózním příspěvkem oslovila v úterý své sledující na sociálních sítích soukromá zoologická zahrada v Táboře. Nabízí samce klokana rudokrkého „do dobrých rukou“. Nejedná se však o exotický dárek k Vánocům, upozorňují zástupci zoo.
„Nabízíme klokana rudokrkého v albinotické formě, samce, do opravdu zodpovědných a zkušených rukou,“ stojí v příspěvku, který během chvíle vzbudil zájem veřejnosti. Nadšení ale chovatelé rychle mírní - nejde o domácího mazlíčka ani o chov na zkoušku. Podmínkou jsou prokazatelné zkušenosti s chovem klokanů či příbuzných druhů.
Podle zoo si výjimečný samec zaslouží víc než jen nadšení budoucího majitele. „Potřebuje odpovídající zázemí, dostatek prostoru a hlavně chovatele, který přesně ví, co klokan skutečně potřebuje,“ zdůrazňují odborníci.
Zoo nabízí klokana rudokrkého, což je druh typický pro východní Austrálii, pojmenovaný podle narudlého zbarvení krku a plecí. V tomto případě jde o albína, který je v současnosti součástí chovné skupiny a návštěvníci zoo jej mohou stále vidět v expozici.
Zoo si dává pozor, aby bylo o zvíře postaráno
Definitivní předání však není na pořadu dne. Klokana zoo nabízí formou dočasného uložení, aby měla zoo kontrolu nad tím, v jakých podmínkách bude zvíře žít. „Díky tomu máme možnost ověřit, že jsou domluvené podmínky skutečně dodržovány i po umístění zvířete,“ vysvětluje ředitel táborské zoo Evžen Korec.
Zájemce tak čeká důkladné prověřování - zoo se zajímá nejen o jeho chovatelské zkušenosti, ale i o velikost vnitřního i venkovního výběhu a zajištění odpovídající veterinární péče.
Proč klokan odchází?
Důvodem, proč zoo hledá pro klokana nové umístění, je kapacita. „Klokany běžně množíme, ale počet chovaných zvířat nelze navyšovat donekonečna,“ vysvětluje Korec. Při hledání řešení nejprve oslovují jiné zoologické zahrady. Teprve pokud žádná z nich nemá o zvíře zájem, přicházejí na řadu soukromí chovatelé.
Ani v tom však nemají zcela volnou ruku. „Soukromým chovatelům deponujeme pouze zvířata, která nejsou zařazena mezi ohrožené nebo vzácné druhy. Za celou historii zoo šlo jen o jednotky případů,“ dodává Korec. Zároveň ujišťuje, že vždy našli odpovědné řešení: „Žádné zvíře jsme nikdy neutratili a ani to nikdy dělat nebudeme.“
