Aerolinky zapomněly kočku v nákladovém prostoru. Letenky za desetitisíce jí proplatí

Kočka jménem Mittens se stala nedobrovolným cestujícím, když ji letištní personál přehlédl v zavazadlovém prostoru letadla. Během 24 hodin tak podnikla tři lety mezi Novým Zélandem a Austrálií. "Říkala jsem si, jak se to může stát?" divila se majitelka zcestovalé kočky Margo Neasová, když jí na letišti oznámili, že zvíře zůstalo v letadle. Letecká společnost veškeré cestovní náklady proplatí.

"V podstatě mi vběhla do náruče, přitulila se a mazlila jako nikdy. Byla to velká úleva," popisovala majitelka šťastné shledání. | Foto: Profimedia.cz

Osmiletá Mittens se 12. ledna stěhovala se svou paničkou Margo Neasovou a jejím synem z novozélandského Christchurch do australského Melbourne. Vzhledem k tomu, že zvolená letecká společnost Air New Zealand (ANZ) nepřijímá rezervace zvířat na mezinárodní lety, musela Neasová zaplatit 1948 australských dolarů (necelých 30 tisíc korun) firmě Move My Pet. Ta se specializuje na přepravu zvířat a s ANZ spolupracuje.

Po přistání v Austrálii ale žena uvedla, že na vyložení klece s kočkou čekala tři hodiny - a nakonec se jí stejně nedočkala. Personál letiště jí následně oznámil, že se letadlo s Mittens na palubě vrací na 1500 kilometrů vzdálený Nový Zéland. "Říkala jsem si, jak se to může stát? Jak se to proboha může jenom stát? Nebyl to dobrý začátek našeho nového života v Melbourne, protože jsme nebyli všichni spolu, celá rodina," divila se Neasová.

K nešťastné události s dobrým koncem zřejmě došlo, protože klec se zvířetem nebyla kvůli invalidnímu vozíku v nákladovém prostoru vidět. ANZ následně dala o zvířecím pasažérovi vědět pilotovi, který zapnul topení, aby Mittens nebyla zima. Kočku, která do Christchurch dorazila v pondělí nad ránem, si opět vzala do péče firma Move My Pet, očistila ji, provedla zdravotní prohlídku a bez nároku na další peníze posadila na zpáteční let do Melbourne.

"V podstatě mi vběhla do náruče, přitulila se a mazlila jako nikdy. Byla to velká úleva," popisovala majitelka, která se s Mittens shledala v pondělí odpoledne. Kočka podle ní zhubla, ale jinak se jí nic nestalo. Neasová následně ve čtvrtek žádala po aerolinkách vysvětlení a chtěla proplatit všechny výdaje spojené s přepravou zvířete. V úterý se jí ozval zástupce společnosti, který se za způsobené problémy omluvil a slíbil, že všechny náklady uhradí.