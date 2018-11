Zvířata netýráme, nic jim neschází. Ochránci nás uráží, říká ředitel Cirkusu Humberto

České cirkusy se rozhodly ve středu 21. listopadu uspořádat den otevřených dveří. Chtěly ukázat, že o jejich slony, lvy, medvědy či zebry je dobře postaráno a jsou pravidelně kontrolováni veterináři. Ve stejný den také probíhají protesty proti vystupování zvířat v cirkusech. Spor mezi oběma stranami se rozhořel ještě více poté, co ministerstvo zemědělství navrhlo novelu zákona na ochranu zvířat.

V Cirkusu Humberto, jehož šapitó a maringotky momentálně parkují nedaleko pražské Thomayerovy nemocnice, se zaměstnanci starají o padesátku zvířat. Jsou mezi nimi lvi, velbloudi, zebry, medvědi nebo lamy.

Všechna podle majitelů pochází z vlastního odchovu. Každá skupina má svůj výběh a zatímco desetiletí medvědi Matěj a Markíza tráví mrazivé středeční dopoledne přežvykováním svačiny venku, dvacetileté slonice původem z Německa přešlapují v zahřívaném stanu.

Výběhy a jejich jednotlivé "obyvatele" představuje zhruba dvěma desítkám zájemců Hynek Navrátil mladší, ředitel cirkusu a syn principála.

Navrátil nezapomene připomenout, že jejich zvířata rozhodně nestrádají a nikdo je netýrá. "Na srsti lze vidět, že jsou dobře živení. Kdyby nebyli spokojení, tak by vyváděli," tvrdí. Reaguje tak na dění v posledních měsících, kdy se na tradiční cirkus snáší vlna kritiky za využívání divokých zvířat při představeních.

"Cirkusy dělají ze zvířat psychické mrzáky," uvedla v červenci pro DVTV Alena Buksová z organizace Svoboda zvířat. Právě ta stojí za peticí adresovanou ministerstvu zemědělství i parlamentu a kampaní Cirkusy bez zvířat. Tu podpořila i řada známých českých osobností, například herečky Andrea Kerestešová Růžičková, Patricie Solaříková nebo zpěvačka Tamara Klusová.

14 tisíc lidí je proti zvířatům v cirkusech

Ministerstvo zemědělství koncem října navrhlo novelu zákona na ochranu zvířat, která zavádí úplný zákaz jejich vystupování a cvičení v cirkusech. Reagovalo tak na petici Svobody zvířat, pod kterou se podepsalo 14 tisíc lidí. Kromě toho se v uplynulých týdnech uskutečnilo také několik demonstrací a protesty pokračují i ve středu 21. listopadu večer hned ve třech českých městech - Praze, Brně a Olomouci.

"Nedemonstrujeme proti samotnému cirkusu a artistům, ale proti tomu, že tam mají zvířata. Jde nám o to, že se převážejí, drží v kleci a využívají pro peníze. Tyto demonstrace jsou jednou z možností, jak na problém upozornit a šířit osvětu mezi veřejnost," řekla na jednom z dřívějších protestů jejich organizátorka Markéta Michaldóttir.

"Poslední měsíce je to módní hit," nechal se slyšet principál Cirkusu Humberto Hynek Navrátil starší v říjnovém rozhovoru pro DVTV. Dodal, že jim návštěvnost za poslední dobu vzrostla o 30 procent.

Cirkus Humberto má čtyři hlavní ošetřovatele, kteří podle Navrátila mladšího skáčou kolem zvířat celý den. "Pouští je do výběhu, pucují je, dávají jim stravu, vitaminy a podobně. Vstanou v pět hodin ráno, do půl desáté kydají boxy, pak je krmí, po obědě je znovu pucují a chystají na představení a končí v půl desáté večer. Tvrzení ochránců zvířat, že je týráme, a nevím, co všechno, uráží nejen mě, ale i ošetřovatele. A ti je berou jako členy rodiny," popisuje mladý drezér.

Ošetřovatelé se učí od koz, teprve pak mohou dál

Mezi ošetřovatele patřil on i otec, postupem času si však museli přibrat další zaměstnance. Ty vyučili a dnes s nimi někteří pracují i více než deset let. "Začne třeba u kozy, postupně se stará o poníka a nakonec ošetřuje velbloudy," vysvětluje ředitel Humberta. Oba Navrátilové mají na chov zvířat odborné vzdělání, ošetřovatelé bývali horníky, popeláři nebo zemědělci.

Starší ošetřovatel Jan "Janek" Pospíšil pochází z moravské zemědělské rodiny a stará se zejména o velbloudy a lamy. S Cirkusem Humberto se harcuje tři roky. "Zvířata miluju," říká, zatímco se vzrostlá velbloudice dožaduje pamlsku. "Už od začátku si mě nějak oblíbila, všichni říkali, že je to trochu potvůrka, ale já proti ní nemůžu říct jediného slova," dodává. Velbloudy vodí při představeních a vozí na nich také děti.

V Cirkusu Humberto vystupují také tři slonice africké. Mrazivé dopoledne tráví v zatepleném stanu pojídáním sena. Toho denně zkonzumují až 800 kilo a sem tam si přilepší ovocem, zeleninou a větvemi. Na rozdíl od slonů z cirkusu Ohana, kde v květnu myli slonici v automyčce, Navrátil ml. tvrdí, že slony sprchují dvakrát týdně ohřívanou vodou, která je součástí vybavení cirkusu.

Venkovní výběh slonic měří 80 krát 80 metrů, při transportu podle ředitele jedou auta se slony maximální rychlostí 60 kilometrů v hodině a přesuny mezi městy netrvají déle než dvě hodiny. "Nedávno se objevila fotka, jak je náš slon zavřený v přívěsu. Ano, zrovna jsme přijeli a dávali jsme jej na místo, slon nemůže jít jen tak po dálnici. Ale už nevyfotili vedle stáj a výběh," ohradil se proti fotce Navrátil mladší.

Pět tisíc korun za procházku slonů centrem Přerova

Humbertovské slonice se za posledního půl roku dostaly již dvakrát do hledáčku médií. Poprvé když se procházely v květnu po náměstí v Přerově, podruhé v červnu v Olomouci. Majitelé cirkusu se hájili tím, že šlo o propagaci jejich programu. V Přerově však nakonec dostali pokutu ve výši pět tisíc korun. Procházku slonů po centru Přerova odsoudil také zoolog a ředitel pražské zoo Miroslav Bobek na blogu Aktuálně.cz.

Největší chloubou Cirkusu Humberto, jehož jméno nese i slavný román Eduarda Basse a československo-německý seriál, jsou lvi. Ty drezíruje samotný Hynek Navrátil mladší, stejně jako kdysi jeho otec. Parta lvů a lvic se prochází kolem plotu výběhu, za kterým se v dostatečné vzdálenosti tlačí návštěvníci. Denně sice pozřou deset kilo masa z masokombinátu nebo jatek, chvílemi však vypadají, že by si dopřáli i nějakou ulovenou člověčinu.

Navrátil upozorňuje na to, že se lvy může pracovat pouze on a jeho otec principál, protože prošli speciálním školením. Zastává se i zpřísnění zákona o chovu šelem. "Měly by se zpřísnit zákony, aby ji nemohl chovat kdokoliv. Když je malá, zdá se lidem hezká a pořídí si ji. Ale neuvědomují si, že i ona vyroste, a člověk, který s nimi nemá zkušenost, může mít problém," říká.

Zabité tygry odsuzujeme, shodují se otec se synem

Sám Navrátil mladší kritizuje špatné podmínky cirkusových zvířat v Číně či Íránu, o kterých informují média. Razantně odsuzuje také zabíjení tygrů a jejich prodej na asijský trh, z čehož byl obviněn i provozovatel zooparků u Prahy a Doks na Českolipsku Ludvík Berousek. "Je to špatné a nejhorší na tom je, že se s ním svezli všichni lidi od cirkusu, přitom s ním nemáme nic společného," dušuje se ředitel Humberta.

Oba Navrátilové tvrdí, že je důležité znát psychologii všech zvířat a navázat s nimi osobní a respektující vztah. "Když zvířata učíme, je to nenásilné, formou odměny," říkají. Podle Navrátila staršího zvíře chované v cirkuse o nic nepřichází, protože volnou přírodu nikdy nezažilo. A tvrdí, že i v zoologických zahradách probíhá výcvik zvířat a přístup je podobný jako v cirkusech. Podle něj však v zoo zvíře jenom "čumí do zdi", zatímco v cirkuse si s ním hrají a snaží se je zabavit. Přitom popírají, že by je nutili do něčeho, čemu se vzpírají.

Podle Aleny Buksové (Svoboda zvířat) jsou zvířata při cvičení bičována. Navíc se musí unavená harcovat z místa na místo a žijí ve stísněných podmínkách. "Podřizují svůj život majitelům. Nemají možnost dát výpověď a odejít. Majitele jejich život zajímá jen do té míry, dokud z něj mají zisk," myslí si Buksová.

Snažíme se, aby u nás byli šťastní

Oba Navrátilové však tvrdí, že se zvířaty zachází velmi dobře a respektují jejich potřeby. "Snažíme se, aby u nás byli šťastní," řekl dříve principál. Navrátil mladší předvedl ve středu dopoledne zájemcům také ukázkovou drezuru v zamřížované aréně.

Lvi si při ní sedali na podstavce, chodili na hrazdě nebo se vozili v boxu spolujezdce na motorce. Za každý povedený trik dostali pamlsek. Při ukázce vyvrací, že by zvířata bičoval, jeho pomůcky podle něj slouží jen jako prodloužená ruka cvičitele.

"Těch zvířat je mi líto, když vidím, že je jich sedm na takové malé ploše. Ale zase zvířata k cirkusům vždycky patřila," říká jedna z návštěvnic středního věku. Na den otevřených dveří přišla jako doprovod třídy základní školy.

Jiné dvě návštěvnice jsou pro to, aby cirkusy zůstaly se zvířaty. "Z toho, co člověk vidí a co viděl jako dítě, nemá pocit, že by byla týraná. Ale samozřejmě nejsem v zákulisí a u toho, jak je cvičí. Ale kdyby bylo zvíře týrané, asi by nereagovalo tak, jak reaguje," myslí si přihlížející ženy.

V případě, že projde novela zákona podle návrhu ministerstva zemědělství, nesměl by tradiční cirkus vystupovat se zvířaty. Cirkus Humberto by přišel zhruba o polovinu svého programu. A podle Navrátila mladšího by to znamenalo konec tradičního cirkusu. "Byla by to tragédie. Svých zvířat bych se nevzdal, ale co bych dělal, vám v tuhle chvíli nemůžu odpovědět. Zatím si to ale nijak nepřipouštím," tvrdí ředitel Humberta.

Video: Zvířecí herci nemají možnost dát výpověď, říká Buksová