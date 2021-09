Návrat ztraceného kocoura. Majitelé ho po deseti letech našli pár kilometrů od domu

I zázraky se občas dějí. Přesvědčili se o tom manželé z Edinburghu, kteří po deseti letech našli svého kocoura Forbese, o němž si mysleli, že už ho nikdy neuvidí. Objevil se jen pár kilometrů od místa, kde se ztratil.

Psal se rok 2011 a manželé Neil a Lucy Hendersonovi ještě žili v Aberdeenu, když se jim ztratil jejich milovaný, dva roky starý kocour Forbes. "Byli jsme vyřízení. Vychovávali jsme ho od malého koťátka a měli jsme k němu silné pouto. Byl neuvěřitelně přátelský a my jsme ho absolutně zbožňovali," popsal Neil Henderson pro zpravodajský web stanice BBC.

"S kamarády jsme tehdy po městě rozvěsili plakáty a obcházeli jsme sousedy dům po domě. Prosili jsme lidi, aby pozorně zkontrolovali svoje garáže a kůlny, protože jsme si mysleli, že Forbese někdo mohl omylem zamknout uvnitř," dodal Henderson. Pátrání však nikam nevedlo, a tak se se svou ženou Lucy po pár měsících beznaděje začali smiřovat s nejhorším scénářem.

O to víc je překvapilo, když se se svým domácím mazlíčkem letos v září po deseti letech znovu shledali. Před nedávnem totiž skotské neziskové organizaci SPCA někdo nahlásil, že se v ulicích Aberdeenu toulá vyhublá kočka, a když ji ošetřovatelé chytili a dostali do místního zvířecího útulku, zavedl je Forbesův mikročip k původním majitelům.

Neil Henderson přiznal, že když se o Forbesově nalezení dověděl, tak se pod návalem emocí skoro rozplakal. "Zrovna jsem řídil, když mi manželka zavolala, abych to okamžitě otočil. Vůbec jsem nebyl připravený na to, co se mi chystala říct, a když mi oznámila, že se Forbes našel, naprosto mě to ohromilo," vylíčil.

Hned druhý den manželé vyrazili do Aberdeenu, aby zjistili, jestli si Forbes své původní páníčky ještě vybaví. "Když ho přivedli, okamžitě jsem ho poznal. Pak se ode mě nechal pořádně pomazlit, takže věřím, že si mě pamatuje. Máme ohromnou radost, že se k nám vrátil. Jeho ztrátu jsme brali jako uzavřenou kapitolu, která se teď zase otevřela," podotkl Henderson.

V současnosti Forbese manželé pomalu seznamují se svými dvěma psy a dalšími dvěma kočkami, které si mezitím pořídili. Pozoruhodné bylo, že se domácí mazlíček našel ani ne tři kilometry od jejich někdejšího domova. "O tom, kde se kocour celou dobu toulal a jaká při tom zažíval dobrodružství, nemáme ani tušení," doplnil Greg Stevenson, ředitel zvířecího útulku, který Forbesovi před návratem k Hendersonovým poskytl azyl.

