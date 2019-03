Zpěvák R. Kelly opustil vazbu, milionové dluhy na výživném za něj někdo zaplatil

Americký zpěvák R. Kelly, na kterého byla ve středu uvalena vazba kvůli neplacení výživného, v sobotu detenční zařízení opustil. Dlužnou částku ve výši 161 tisíc dolarů (3,7 milionu korun) totiž za hudebníka, jehož občanské jméno je Robert Kelly, zaplatil zatím neznámý člověk.

Ve vazbě Kelly strávil již víkend v únoru. Dostal se do ní poté, co byl obviněn z deseti případů sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Vinu odmítá. I v tomto případě kauci 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun) nezaplatil Kelly, ale jistá Valencia Loveová, která se k částce přihlásila.

Zda 47letá Loveová dluh za Kellyho uhradila i nyní, známo zatím není. Žena, které v Chicagu patří restaurace, nicméně redaktorce stanice Fox 32 News sdělila, že peníze ve skutečnosti nebyly její. Komu patřily, ale neupřesnila.

Sám Kelly bez vysvětlení tvrdí, že je bez peněz a že mu z účtů byly ukradeny. Jeho právní zástupce podle CNN za zdroj finančních problémů označil mimo jiné špatné hospodaření, špatné smlouvy a také lidi, kteří zneužili zpěvákovu důvěru. Peníze dluží mimo jiné i na nájemném.

Dvaapadesátiletý držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n' Grind, I Believe I Can Fly a duet I'm Your Angel s Céline Dion. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.

