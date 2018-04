Kampaň Sahám si na ně každý měsíc lidi učí vyšetřovat gumová prsa a varlata. Vede je tak k prevenci

AKTUALIZOVÁNO 14. 4. 2018

Už dvě úspěšné osvětové kampaně vede organizace Loono. Lidi učí, jak pečovat o své srdce a rozpoznávat na vlastním těle příznaky rakoviny prsu a varlat. Měnit přístup Čechů k prevenci se snaží srozumitelnou, hravou a dost svéráznou formou.

Kateřina Vacková, zakladatelka neziskové organizace Loono, se rozhodla plnit svou lékařskou přísahu po svém. Když mladá lékařka řízne do živého, neotevírá se pacientova hruď, ale přetrvávající společenská tabu spojená s těmi nejzávažnějšími onemocněními lidského těla.

"Krásné bílé zuby chtějí mít všichni. Dvakrát ročně k zubaři tedy obvykle chodí více než polovina účastníků našich vzdělávacích seminářů. Na pravidelnou prevenci k praktickému lékaři ale chodí sotva desetina z nich. Krásné zdravé srdce asi mít nikdo nechce," říká v nadsázce Vacková v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kateřina Vacková Je zakladatelkou a hlavní vizionářkou neziskové organizace Loono.

V létě 2017 odpromovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru všeobecné lékařství.

V roce 2016 byla vybrána časopisem Forbes mezi "30 nejtalentovanějších Čechů pod 30 let".

Během studií absolvovala lékařskou stáž na Harvardově univerzitě v USA.

Ráda zkouší nové věci, cestuje, surfuje a cvičí jógu.

Narodila se v roce 1991 v Mostě.

Organizace Loono vede v současnosti už dvě úspěšné osvětové kampaně. To, jak mít zdravé srdce i ty nejintimnější orgány, učí laiky srozumitelnou, hravou a také dost svéráznou formou.

Sahám si na ně každý měsíc. To je název první kampaně, kterou doprovází na sociálních sítích i oficiální klíčové slovo #prsakoule. Při čtení těchto slov jen málokomu nezčervenají tváře ostychem. "Holky svým prsům běžně říkají prsa a kluci zase říkají svým varlatům koule, nikoli varlata. Ukazujeme, že mluvit o prsou a koulích je normální. Jsou to orgány jako každé jiné a je důležité, aby byly zdravé," zdůvodňuje Vacková pojmenování kampaně.

Ruměnec ve tváři vystřídá údiv, když zakladatelka Loono sděluje, že při seminářích se už 25 tisíc lidí naučilo, jak nahmatat bulku ukrytou v gumových modelech prsou a varlat. Celkem 37 účastníkům seminářů pak nácvik pomohl včas odhalit příznaky rakoviny na vlastním těle a bez nadsázky si tak zachránit život.

Na výstavě k druhé kampani udivovalo lidské, hovězí a vepřové srdce

Měnit českou veřejnost chce organizace Loono ale nejen v oblasti prevence rakoviny. Odstartovala proto svou druhou kampaň s názvem Žiješ srdcem. Ta lidem ukazuje, jak pečovat o srdeční sval i jak pomoci člověku, kterého zasáhne infarkt nebo mrtvice.

Součástí kampaně byla loni na podzim výstava, na které mohli návštěvníci vedle děl českých umělců vidět i skutečná lidská, hovězí a vepřová srdce v nálevu. Zapůjčil je Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

"Chtěli jsme ukázat jedinečnost a krásu lidského srdce, která veřejnosti často uniká. A to prostřednictvím uměleckých děl," popisuje cíl výstavy Vacková. Téma srdce se podařilo dvanácti předním českým designérům a šesti malířům promítnout do maleb, grafik, šperků či oděvů. Mezi tvůrci byla známá jména jako Maxim Velčovský, Liběna Rochová nebo duo Tomski & Polanski.

"Umělce nadchla naše mise i představa o výstavě. Líbilo se jim, že to není jen další dražba, kam věnují svá díla, ale že si návštěvníci během akce změří krevní tlak, poslechnou své srdce nebo ho uvidí přes virtuální realitu," vypráví.

Osmnáct děl z výstavy bylo vydraženo za více než 700 tisíc korun na konci listopadu minulého roku. Vacková však slibuje, že ještě bude příležitost si je znovu prohlédnout. A to na putovní expozici plánované na letošní rok. "Fotografie z výstavy Žiješ srdcem a její vernisáže bychom chtěli umístit do různých zdravotnických zařízení a rozzářit tak jejich šedivé chodby," sděluje.

Nedočkavce pak láká na přívěsek ve tvaru rudého srdce vytištěný na 3D tiskárně. Ten lze, společně s dalším designovým zbožím s motivem srdce, koupit na e-shopu organizace Loono. A přispět tím na její aktivity.

Výjimečnost kampaní tkví ve školitelích, jimiž jsou mladí medici

Výjimečnost a velký dosah kampaní Loono však podle Vackové nestojí ani tak na provokativních názvech a designovém zboží, jako spíše na dobrovolných a nadšených školitelích. Je jimi více než stovka studentů medicíny z pěti lékařských fakult z celé České republiky. "Medici kampaně milují, pořád se nám hlásí neuvěřitelné množství zájemců, kteří s námi chtějí spolupracovat a učit lidi pečovat o své zdraví," pochvaluje si Vacková.

Sahám si na ně LIVE, dnes s Miškou a Peťou. <3 a za měsíc znovu ! :) #prsakoule #sahamsinanekazdymesic #loonolivestream Zveřejnil(a) Loono dne 28. March 2018

Zakladatelka Loono věří, že podíl na aktivitách organizace pomůže studentům medicíny k tomu, aby se stali lepšími lékaři. Lepšími v tom, že budou umět nejen léčit, ale i vysvětlovat důležitost prevence. "Máme možnost vychovat novou generaci lékařů, která se s pacienty bude umět bavit, vcítit se do nich a vysvětlovat odborné věci lidsky." A to je podle Vackové stejně důležité jako vedení veřejnosti k prevenci.

Zhoubný nádor na vaječníku jí naštěstí odhalili včas

Dbát na pacientovo aktuální rozpoložení a informovat ho citlivě, i třeba jen o tom, že má chřipku, považuje Vacková za velmi důležité. Sama má totiž s přístupem českých lékařů při sdělování diagnózy osobní zkušenost. Před lety u ní doktoři našli zhoubný nádor na vaječníku.

"Byla jsem diagnostikována v raném stádiu nemoci, protože jsem naslouchala svému tělu a navštívila doktora včas," popisuje. "Učím proto lidi, aby se na to nevykašlali. Pokud cítí, že je něco špatně, nebo pokud se objeví podezření na vážnou nemoc při preventivní prohlídce, měli by to řešit co nejdřív," vysvětluje Vacková. Právě její zkušenost s včasným odhalením nemoci ji před čtyřmi lety vedla k založení organizace Loono.

Tehdy začínala úplně sama. První model prsou, na kterém chtěla učit prevenci, koupila za peníze ze spoření od svého dědečka. Ale nebála se. Ani když sama stála před publikem, ani když se dozvěděla svou diagnózu. "Největší strach v životě jsem měla tři vteřiny potom, co jsem vyskočila z letadla v tandemu," přiznává Vacková. "Říkala jsem si, ježišmarja, já tady umřu," směje se.

Nyní se svým více než stočlenným týmem plánuje upozorňovat i na problém kouření, sexuálně přenosných onemocnění nebo duševního zdraví. Školení chce Loono i nadále pořádat ve školách, firmách, na letních festivalech a nově také v zahraničí.

"A k mým narozeninám v dubnu chceme udělat sbírku s názvem Přispějte Kateřině na nová prsa," říká Vacková a klopí oči ke svému hrudníku. S tím je ale spokojená. Zato gumový model prsou, který ji doprovázel již od prvních seminářů, potřebuje vyměnit za nový.

Video: Kateřina Vacková mluví v rozhovoru pro DVTV o kampani Sahám si na ně každý měsíc