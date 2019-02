Zemřel Karl Lagerfeld. Slavnému návrháři a řediteli Chanelu bylo 85 let

Jeden z nejvlivnějších a nejuznávanějších módních návrhářů zemřel podle pařížského deníku Paris Match po pondělní hospitalizaci. Úmrtí podle agentury Reuters potvrdil i zdroj blízký módnímu domu Chanel, kde byl Lagerfeld uměleckým ředitelem po třicet let.

Karl Otto Lagerfeldt se narodil v předválečném Hamburku švédskému otci a německé matce. Své dětství údajně strávil v Bavorsku, kde se jeho vzdělání věnovala francouzská vychovatelka.

Počátkem 50. let se s matkou přestěhoval do Paříže a rok na to přišel první úspěch. Za svůj návrh vlněného kabátu získal stáž u designéra Pierra Balmaina.

Dalším výrazným úspěchem jeho kariéry byla práce pro módní značku Chloe od 60. let. Lagerfeld byl však především spjat se značkou Chanel, pro kterou začal pracovat v roce 1983. Značku oživil a pozvedl do módního nebe.

Podle francouzského listu PurePeople zemřel mistr módní branže v Americké nemocnici v Paříži. Příčina úmrtí zatím nebyla objasněna.

Lagerfeldův zdravotní stav byl už několik týdnů zdrojem znepokojivých spekulací. V druhé polovině ledna poprvé za dobu své kariéry šéfa Chanel chyběl na módní přehlídce značky. Firma ale příznivce módního návrháře uklidňovala, že je pouze unavený.

Módní nymfoman

V módní branži se mu přezdívalo maniak, pro jeho ostrý jazyk a kritiku kohokoliv, kdo podle něj nebyl dostatečně trendy. Sám sebe kdysi označil za "módního nymfomana, co nikdy nemá orgasmus".

Lagerfeld se ale nebál vystoupit také z kruhu haute-couture a například v roce 2004 spolupracoval na kolekci s oblíbenou oděvní značkou H&M.

Francouzský deník Le Figaro jej nazval "warholovskou, frankofilní politicky nekorektní postavou", která z módy udělala světovou show.

Návrhář se v posledních letech objevoval na veřejnosti vždy pečlivě upraven v černém obleku s bílou košilí, velkými černými brýlemi a vlasy staženými v culíku. Jak sám přiznal jeho styl byl vždy důsledně promyšlenou maskou.

Lagerfeld ale nebyl jen módní ikonou, ale především umělcem. Všechny své modely vždy kreslil sám, věnoval se také focení a miloval literaturu.