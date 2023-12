Zemřel Horst Fuchs, král teleshoppingu. Rodina jeho smrt tajila pět měsíců

Zemřela legenda televizního vysílání 90. let. Německý moderátor reklamních pořadů Horst Fuchs podle své rodiny skonal letos 11. července ve věku 77 let. Na rakouském webu benu.at se jménem rodiny objevila digitální kondolenční kniha.

Horst Fuchs, 24.04.1946 - 11.07.2023. S láskou a vděčností. Truchlící rodina, objevilo se na rakouské stránce benu.at, kde může založit odkaz či článek každý registrovaný uživatel.

Také odkaz na rakouské wikipedii uvádí jeho datum úmrtí 11. červenec s odkazem na oznámení na benu.

Horst Fuchs se jako výstřední muž bez vlasů v barevných oblecích se zlatými prsteny začal v českých televizích objevovat v druhé polovině 90. let a na přelomu tisíciletí. Teleshoppingový pořad s rodilým Němcem měl ale původ v Rakousku. Právě tam měly zlaté šperky působit seriózně a evokovat úspěšnost.

Když se ale spoty dostaly do zemí bývalého sovětského bloku, tedy i do Česka, měly spíše opačný efekt. Společnost WS International, pro kterou Fuchs pracoval, příliš nedbala na odlišné kulturní vzorce. To, že nejprve zlatem ověšený starší muž zde působí spíše jako podezřelá a nevěrohodná osoba, neřešila. Možná právě díky své odlišnosti a podivínství se ale Fuchs nakonec proslavil i v Česku.

Proslulé byly především jeho reakce při vychvalování nabízených předmětů v reklamě. Jeho znechucení nad skvrnou na kapotě auta a úžas po vyčištění se divákům silně zaryly do paměti.

Teleshopping přestal natáčet po nástupu internetu, nadále však pracoval v reklamních společnostech. Napsal také knihu receptů Zu Gast bei Horst Fuchs - Eine kulinarische Reise (Na návštěvě u Horsta Fuchse). Své soukromí si střežil, rozhovory nedával, s médii nekomunikoval.