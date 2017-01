Zemřel František Bím, účastník Slovenského povstání a aktivní podporovatel disidentů ze Švýcarska

28. 1. 2017

Praha - Ve věku jedenadevadesáti let zemřel v Curychu František Bím, kterého tento týden ocenila Etická komise pro třetí odboj za činnost ve Sdružení bývalých politických vězňů ve Švýcarsku.

V sobotu to oznámil historik Zdeněk Pousta, kterého o čtvrtečním úmrtí Bíma informovala jeho manželka.

V roce 2004 udělil Bímovi tehdejší slovenský prezident Ivan Gašparovič Řád bílého dvojkříže II. třídy za zásluhy v boji proti fašismu během druhé světové války a Slovenském národním povstání.

Dvakrát raněn

Bím se narodil 28. srpna 1925 v Rohatcích na Roudnicku. Během války se podle Pousty zapojil do bojů při Slovenském národním povstání, působil v partyzánské skupině Hurban na Podjavornicku a byl dvakrát těžce raněn.

Po válce nesouhlasil s nástupem komunistického režimu v Československu. V září 1948 se Bím dostal přes hranice do západního Německa, o pár měsíců později se ale vrátil a byl zadržen.

Soud ho následně za vojenskou zradu poslal na sedm let do vězení, ze kterého utekl. Byl ale zadržen a odsouzen k dvaceti letům vězení. V roce 1964 byl Bím podmínečně propuštěn a o tři roky později emigroval do Švýcarska, kde se aktivně účastnil krajanského hnutí a působil v redakci časopisu Mukl, který pomáhal distribuovat do Československa.

Podporoval akce směřující proti okupaci Československa vojsky Sovětské armády a pronásledování disidentů. Za tyto protikomunisticky zaměřené postoje Bímovi udělila v úterý Etická komise osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.

autor: ČTK