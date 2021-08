Drogoví dealeři se ve vězení stali milionáři. Policie jim vrátila zabavené bitcoiny

Švédská vláda musí zaplatit v přepočtu více než 32 milionů korun třem drogovým dealerům. Bitcoiny, které jim byly zabaveny, totiž nabyly desetinásobku své původní hodnoty během toho, co si odpykávali trest.

Trojice zločinců byla v dubnu 2019 usvědčena z online prodeje velkého množství nelegálních drog. Stát dealerům zabavil 36 bitcoinů, které vlastnili, a státní zástupkyně Tove Kullbergová vyčíslila během procesu částku, kterou musejí odsouzení přenechat státu.

Ze zabavených bitcoinů však sumu přepočetla na švédské koruny, což tehdy bylo "jen" milion a tři sta tisíc korun. Od té doby hodnota bitcoinů desetinásobně vzrostla, na splacení stanovené částky proto zločincům nyní stačí tři bitcoiny. Zbylých 33 jim musí stát vrátit.

Nebyl by to takový problém, pokud by policie zabavené bitcoiny ihned po skončení soudu vydražila, uvedl magazín Vice. Policie však čekala dva roky, během nichž vzrostla hodnota každé mince ze 40 tisíc švédských korun na půl milionu.

Švédsko se bude zabývat novými právními postupy

Státní zástupkyně nazvala případ nešťastným a tvrdí, že se soudy ze své chyby poučí. Švédská judikatura by se měla v následujících měsících zabývat nastolením nových právních postupů v případech, v nichž figurují kryptoměny. Státní zástupkyně Kullbergová přiznala, že v době, kdy probíhal soud, byly její znalosti kryptoměn téměř nulové.

Soud čelí za pochybení kritice tím spíš, že v zemi platí politika nulové tolerance drog. Nedávno navíc došlo k jinému pochybení justice, kdy úřady musely nezletilému násilníkovi vyplatit v přepočtu přes dva miliony korun - více, než dostaly jeho oběti. Ukázalo se totiž, že mu soud uložil trest odnětí svobody pro dospělé.

