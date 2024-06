Z privátního bankéře architektem klientských snů

Prací v jedné z největších bank v Česku strávil 17 let. Drtivou většinu z toho na prestižní pozici privátního bankéře. Když se Richard Sýkora dozvěděl, že už s ním dál nepočítají, měl jasno v tom, že chce stát na straně klientů a přinášet jim to nejlepší, co se na trhu nabízí. V multi family office K a Partneři k tomu má už několik let příležitost.

Bance je dodnes vděčný za to, co se tam naučil. Řadu let tam byl díky skvělému kolektivu spokojený, i přesto, že se musel držet omezení při výběru produktů a investičních nástrojů, které mohl klientům nabízet. Nesoulad mezi jeho hodnotami a cíli banky se stále zvětšoval.

"Tehdy přišla první nabídka od K a Partneři. Měli jsme v bance super tým, práce mě tam přes nemožnost nabízet klientům to nejlepší na trhu bavila, takže jsem ji odmítl," vzpomíná Richard Sýkora. Navíc mu informace o tom, jak vše v K a Partneři funguje, přišly až příliš dobré na to, aby věřil tomu, že je to pravda.

O tři a půl roku později jeho pochybnosti banka vyřešila za něj. Oznámila mu, že s ním dál už nepočítá. Začal proto vybírat z možností, kde by své zkušenosti mohl nejlépe zúročit.

"Měl jsem jasno v tom, že půjde o investiční poradenství. Šlo mi o to, aby to bylo něco jiného než v bance, abych klientům mohl nabízet něco, co tam nedostanou," konstatuje Sýkora. Zároveň se od bývalých kolegů z banky dozvídal, že jsou se svou prací v K a Partneři maximálně spokojeni.

"Když jsem zjistil, co všechno může mít klient ve svém portfoliu, otevřely se mi oči. To byl rozdíl oproti té schůzce před 3,5 lety," zdůvodnil Sýkora, proč tentokrát na nabídku od K a Partneři kývl. Od samého začátku byl jeho základní plat vyšší než v bance. Navíc má k dispozici osobní asistentku, která vyřídí veškerou administrativu a on se tak může věnovat pouze klientům a tomu, jak se co nejlépe postarat o jejich portfolio.

"Když se mě dnes moji bývalí klienti z banky ptají, jak se mám, v nadsázce odpovídám, že čtyřikrát lépe, protože mám totiž dvakrát tolik peněz za poloviční pracovní dobu," usmívá se a oceňuje, že nemusí sedět osm hodin v bance, ale čas si může sestavit podle svých potřeb.

Tato pracovní efektivita také vede k tomu, že má více času na svůj osobní život. "Moje partnerka má časově náročnou práci, ale díky tomu, že si můžu čas naplánovat, nemáme problém najít prostor pro projížďku na motorce nebo výlet do hor, a to i během pracovního týdne," pochvaluje si rozdíl oproti práci v bance.

Na začátku svého působení v K a Partneři vstupoval do světa, který do té doby neznal. Dnes je rád, že může být součástí týmu, kde nováčci dostávají veškerou podporu a pomoc od svých služebně starších kolegů.

"Rozhodně to stojí za to. Už po prvním roce v K a Partneři jsem si nedovedl představit, co by mi banka musela nabídnout, abych se tam vrátil. Tady tvořím svůj vlastní klientský kmen, navrhuji řešení na míru, vybírám to nejlepší na trhu," uzavírá Sýkora s tím, že tuto změnu považuje za nejlepší krok, který ve svém profesním životě udělal.