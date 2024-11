Jirka vysvětluje věci jako nikdo jiný. Za videa teď youtuber získal cenu od Senátu

Jirka vysvětluje věci a dělá to tak dobře, že za to nedávno dostal Stříbrnou medaili předsedy Senátu. Stejnojmenný kanál na YouTube založil datový novinář Jiří Burýšek před třemi lety. Rozšiřuje tak obzory svého publika, vyvrací mýty a upozorňuje na podvody. Na jednom videu někdy pracuje i dvě stě hodin, ale zdá se, že se mu pečlivost a sázka na kreativitu vyplácí.

Ráda bych vám ukázala jedno video, které jsem viděla před naším rozhovorem. Je na něm muž, který se snaží sfouknout svíčky na dortu. Jsou jich tam desítky, takže přerostou v požár. Nejde ho uhasit, i když se dotyčný snaží. V horním rohu videa je text, který popisuje život online podnikatele, který má svůj byznys. Vytváří obsah a snaží se držet dech s algoritmem, odpovídat na e-maily a ještě se starat o své fyzické a duševní zdraví. Video ilustruje, že je těžké dělat tohle všechno najednou. Máte to jako tvůrce na volné noze podobně?

Někdy to tak mám a to je i důvod, proč jsem se už spojil s agenturou Subscribe. Když se chce člověk věnovat tvorbě obsahu - psát scénáře, dělat rešerše, stříhat videa - a do toho musí ještě řešit věci, které by jinak měli na starost další lidé z redakce nebo obchodního oddělení, tak je toho moc. Krátce poté, co se můj kanál rozjel, jsem začal dostávat hodně nabídek a návrhů na témata. Nestíhal jsem ale na všechno reagovat.

Je spolupráce s agenturou i nějakou pojistkou proti tomu, abyste nevyhořel? Koukala jsem, že přes léto nevyšlo žádné video. Dával jste si pauzu?

Přes léto jsem byl nemocný, to byl hlavní důvod. Což je tedy také kapitola sama o sobě, protože když člověk onemocní a je na tvorbu videí sám, tak je u něj na kanálu najednou ticho. Vyhoření hrozí v případě, kdy pracujete pořád na plné obrátky, což je zvyk řady tvůrců. Důležitý je balanc.

To se ale lehko řekne a hůř dělá…

Mně pomáhá se během samotného procesu tvorby videa učit. Nechci propadnout zaběhnutému koloběhu. Neustále se snažím svou tvorbu posouvat. V každém videu by měla být jedna scéna, která je nějakým způsobem inovativní. Vždycky mi to zabere nějaký čas navíc, ale naplňuje mě to natolik, že si tím snad snižuji riziko vyhoření.

V poslední době se vaše tvorba hodně točí okolo zdraví. Video o kofeinu, alkoholu, cukru a naposledy dopaminu. Je to teď i vaše téma?

Dělám obsah, který mě osobně zajímá. Zároveň mi ale přijde, že to jsou témata, které v poslední době rezonují. Lidé je obecně víc řeší. Dostávám i tipy do komentářů, a když si všimnu, že se tam nějaký opakuje, tak ho vyberu. Myslím si, že se v tom odráží i určité směřování společnosti. Třeba ohledně alkoholu a jeho vlivu na zdraví opouštíme myšlenku, že v malém množství neškodí.

Youtuber jako vzor

Sledují vás spíš mladší lidé?

Asi 80 procent tvoří mladá generace, přibližně od osmnácti do čtyřiceti let.

Hodně z těch mladých, kteří vás sledují, sní o tom, že by chtěli být také youtubeři. Je to pro ně vysněné povolání…

Asi ano, ale naštěstí se posouvá vnímání toho, co znamená tvořit obsah na YouTube. Samotné slovo "youtuber" získává jiný nádech, než mělo v minulosti, kdy ho společnost vnímala až hanlivě. Nejvíc byli vidět ti, kteří si vylévali mléko na hlavu nebo dělali různé šílené výzvy. Teď je youtuber i někdo, kdo tvoří zajímavý obsah.

Možná ta změna vnímání odpovídá i tomu, že jste za svou tvorbu nedávno dostal medaili od předsedy Senátu. Původně jste ale byl novinář. Podařilo se vám to, co by možná měli udělat všichni vaši bývalí kolegové. Tradiční média ztrácejí publikum a vy jste už na tom druhém břehu, kam se čím dál víc přesouvá pozornost čtenářů a diváků. Vnímáte to jako výhodu?

V mnoha věcech ano, ale redaktor v mediálním domě zase nemusí tak moc řešit čtenost nebo počet zhlédnutí. Na konci měsíce dostane stejný plat, ať už si jeho článek přečte jeden člověk, nebo sto tisíc. Ve chvíli, kdy tvoříte obsah a pracujete na sebe, tak to začnete hodně vnímat. Je nepříjemné, když třeba vidíte, že si video, do kterého dáte spoustu času, nevede tak dobře. Když to začnete řešit, tak je skutečně si potřeba říct stop a nenechat se tím pohltit. Člověk pak může sklouznout k tomu, že vybírá témata hlavně podle popularity.

V minulém roce jsem udělala pokus a nahrála jedno video na YouTube. Mělo asi dvě zhlédnutí, takže jsem pak už nepokračovala…

Tak je to na začátku vždycky.

Takže důležitá je vytrvalost, nebo…?

Strefit se do "obsahové díry na trhu". Sám bych to vlastně rád věděl, protože to tak trochu vnímám i tak, že jsem měl štěstí, že se můj kanál rychle rozjel, jinak bych taky po pár pokusech skončil. Vytrvalost v tom určitě také hraje roli. Samozřejmě se ale může stát, že tenhle typ videí přestane diváky bavit. Pak člověk musí hledat, jak to udělat jinak.

Bojíte se toho, že by vaše videa mohla lidi přestat bavit?

Riziko tu je, ale nepřipouštím si ho.

Co by se stalo pak?

Pokud by se skutečně stalo, že by počet zhlédnutí videí na mém kanálu hodně klesl a už by bylo zbytečné se jim věnovat, tak bych se asi pokusil vytvořit úplně nový formát. Asi bych zůstal u vzdělávacího obsahu, ale zkusil bych ho dělat jinak. Možná bych ale třeba úplně opustil videa, nebo bych se snažil natáčet delší epizody, které by měly dokumentárnější charakter.

Nepodléhat algoritmům

Musíte v rámci vaší práce často sledovat, jak se chová algoritmus YouTube?

Já jsem se tomu algoritmu snažil porozumět, ale vlastně se mi to moc nedařilo. Když jsem vydal nějaké video, o kterém jsem si myslel, že bude úspěšné, tak někdy nebylo a naopak. Rozhodl jsem se to radši neřešit, protože můj úsudek není evidentně tak dobrý. Mám ale pocit, že když ta videa udělám dobře, úspěšná budou. Klíč je v tom, aby video lidi bavilo a aby si z něj něco odnesli. Jít algoritmům příliš naproti se nemusí vyplatit.

Autor fotografie: Václav Vašků Jiří Burýšek (34) V médiích pracoval od roku 2018. Nastoupil do redakce Seznam Zpráv, kde psal o datech, dezinformacích a domácím dění

Před čtyřmi lety si založil kanál na platformě Youtube s názvem Jirka vysvětluje věci. V prvním videu Chystáte se podnikat? Pozor na šmejdy upozornil veřejnost na nevyžádané zapisování do živnostenských rejstříků po zřízení živnostenského oprávnění

Dnes má jeho kanál přes 428 tisíc odběratelů

Burýšek se pravidelně vrací k tématům podvodů v kyberprostoru, ale v poslední době dělá i videa, která se týkají zdravého životního stylu

Výtěžek z videa o povodních poslal na sbírku obětem povodní. Agentura Subscribe, se kterou Jiří spolupracuje částku zdvojnásobila. Na pomoc se tedy posílalo 82 tisíc korun

"Za připomenutí Komenského a vysvětlování věcí" získal letos na podzim Stříbrnou medaili předsedy Senátu

Ale pořád je pravda, že musí mít dobrý titulek a dobrou úvodní fotku, ne?

Ano, to platí hodně. To je věc, na kterou je třeba dávat pozornost, protože se od ní odvíjí úspěch každého videa.

Jste součástí takzvané creator economy, do češtiny by se ten termín dal přeložit jako ekonomika tvůrců. Jeden člověk se může díky sociálním sítím a kanálům, jako je YouTube, stát "vlastním mediálním domem" a vydělávat na obsahu a příjmech z reklamy…

Jsem rád, že ta možnost existuje. V Česku to ale ještě není zažitá věc. Častokrát se mi stane, že jsou lidé překvapení, že to, co dělám, může být práce na plný úvazek. Spousta novinářů se osamostatňuje a mají minimálně možnost zkusit ten obsah, za který je jinak platí vydavatel, dělat na vlastní pěst. Je na tom kouzelné, že se to může i nemusí povést. A když se vám to nepovede, tak to nemusí nutně znamenat, že neděláte dobrou novinařinu, ale že lidé chtějí sledovat něco jiného. Vzniká tak ale prostor vyzkoušet něco, na co by si ta tradiční média pravděpodobně netroufla, a občas se ukazuje, že je to škoda.

Protože jim ubývají čtenáři…

A ve finále i novináři. Jestli ten trend bude pokračovat, tak tradiční média podle mě přijdou o tu nejcennější věc: lidi a obsah, který tvoří.

Milionáři z obýváku

Lidé ale mají občas také pocit, že si youtubeři vydělávají z obýváku miliony…

Příjem z reklamy na YouTube se dá relativně jednoduše spočítat. Částka se pohybuje od nějakých 30 korun až 100 korun za tisíc zhlédnutí. Ve chvíli, kdy máte kanál, který se blíží milionu zhlédnutí měsíčně, tak už je to velice dobře placená práce. Tvorbou videí na YouTube se pak dá vydělat, ale milionář z obýváku se z člověka asi jen tak nestane. To vyžaduje ještě další projekty a spolupráce.

A možná i to chce jiné než české prostředí…

To je taky pravda, protože v některých zemích je reklama lépe placená. Pokud bych byl německy mluvící youtuber a zabýval se německými reáliemi, tak bych vydělával až třikrát víc.

To mě přivádí k otázce umělé inteligence a jejím možnostem. Nepřemýšlíte, že svůj obsah přeložíte do jiných jazyků?

Přemýšlím o tom. Někteří tvůrci už to dělají.

Pomáhá vám umělá inteligence nějak už teď?

Využívám ji hodně při střihu, protože existuje obrovské množství různých pluginů a aplikací, které vám dokážou zlepšit zvuk nebo obraz. Do historických videí jsem používal pomocí AI vytvořené obrázky, které jsem pak různě rozstříhal a vrstvil, aby se ve videu hýbaly. Když chcete třeba zpracovat část života osobnosti, u které jsou k dispozici třeba jen čtyři portrétní fotky, tak z toho nejde udělat dvacetiminutové video.

Na čem pracujete právě teď?

Na videu o historii kataklyzmatických událostí. Naše planeta jich má za sebou šest, jedna z nich se odehrála, když do Země narazil asteroid, který vyhubil dinosaury. Dá se to vztáhnout na celou řadu událostí, které se dějí na Zemi teď. Tím nechci říct, že by nás čekalo vyhubení, ale je tam spousta paralel, které stojí za prozkoumání.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Google.