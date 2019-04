YouTube má nové hvězdy, rekordy ve sledovanosti láme dívčí kapela z Jižní Koreje

před 44 minutami

Jihokorejská dívčí skupina Blackpink pokořila s videoklipem Kill This Love hned několik rekordů ve sledovanosti na internetovém portálu YouTube. Už během prvních 24 hodin mělo video umístěné na YouTube 4. dubna 56,7 milionu zhlédnutí, čímž sesadilo z trůnu thank u, next americké zpěvačky Ariany Grande. To zaznamenalo koncem loňského roku během prvního dne 55,4 milionu zhlédnutí.

Během necelých tří dnů od zveřejnění už videoklip čtveřice představitelek jihokorejského popu, takzvaného k-popu, pokořil hranici 100 milionů zhlédnutí, což je podle YouTube také rekord. Video slavilo nejúspěšnější premiéru všech dob i v tom ohledu, že v jednu chvíli si ho přehrávalo více než 979 tisíc lidí najednou. Dnes má video už více než 135 milionů zhlédnutí a kolem 5,4 milionu "lajků". Popová hudba z Jižní Koreje slaví celosvětový úspěch už několik let. Sedmičlenná chlapecká skupina BTS loni v srpnu pokořila 24hodinový rekord, když video k jejich singlu Idol zaznamenalo 45 milionů spuštění. O několik měsíců později je však překonala Ariana Grande. První globální popovou hvězdou na internetu pocházející z Jižní Koreje byl v roce 2012 rapper Psy. Jeho klip Gangnam Style pokořil jako první video na YouTube hranici jedné miliardy zhlédnutí. Podívejte se na klip Kill This Love: BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V | Video: Youtube.com