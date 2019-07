Wolfenstein je zpět. A poprvé se v něm i v Německu mohou objevit nacistické symboly

Proslulá akční série Wolfenstein se od čtvrtka rozrostla o nový díl s podtitulem Youngblood. Pokračování série, která pomohla definovat žánr stříleček z vlastního pohledu, by bylo událostí samo o sobě - tentokrát ale budí pozornost i proto, že vychází poprvé v necenzurované podobě i v Německu. Tedy v zemi, pro niž se předchozí díly speciálně předělávaly, aby byly prosté nacistických symbolů.

Německý zákon totiž zakazuje veřejné užití symbolů či gest "protiústavních organizací", mezi něž patří ty nacistické (ale třeba i tzv. Islámský stát nebo Ku-klux-klan). Trestem za porušení může být až tříleté vězení. Jedinou výjimku poskytuje pro edukativní účely a pro umělecká díla, což se však dlouho nevztahovalo na hry.

Upravovat se tak musely třeba Call of Duty: Black Ops, South Park: The Stick of Truth a především řada dílů série Wolfenstein, která se kolem tematiky nacismu točí. Některé modifikace však působily takřka komicky. Především ty z předchozího dílu s podtitulem The New Colossus, který se odehrává v alternativní historii, v níž Němci vyhráli druhou světovou válku. V německé verzi postavě Hitlera chyběl knír, musel se označovat jako kancléř, nikoliv führer, a místo svastik užívali herní nacisté trojúhelníkovitý znak.

Tehdy se hráči začali bouřit. Proč dopadá cenzura zrovna na ně? Ve filmech se totiž nacistická symbolika objevuje běžně, stačí vzpomenout třeba tarantinovský hit Hanebný pancharti. Zato u her dlouho zůstávala tabu.

Jako precedent totiž zafungoval případ s Wolfensteinem 3D, tedy přelomovým dílem série, který zpopularizoval ve hrách pohled z první osoby. V roce 1998 německý soud rozhodl, že užití nacistických symbolů v něm je nepřípustné. Nehrálo podle něj žádnou roli, že se tyto symboly ve hře objevily v oblastech nepřátel.

"Kdyby se používání zakázaných symbolů povolilo ve hrách, těžko by se pak zabraňovalo jejich častějšímu veřejnému využití," připomněl jeho verdikt magazín TIME. Soud ve svém zdůvodnění rovněž uvedl, že nechce, aby těmto symbolům byla vystavována mladá generace, která je s videohrami nejčastěji spojována.

Toto rozhodnutí nastavilo mantinely na dalších dvacet let. Až přišel loňský srpen - a německý samoregulační orgán pro zábavní software (USK) oznámil, že hry obsahující zakázané symboly se mohou v Německu prodávat, pokud bude užití symbolů "společensky přijatelné". Každý titul tak nyní tento orgán zvlášť posuzuje.

Jako vůbec první toho využil český Attentat 1942, výuková hra z období heydrichiády, která byla zprvu v Německu zakázaná. Po změně pravidel však dostala povolení. Největší pozornost se k novým pravidlům upíná ale až nyní s vydáním nového Wolfensteina.

I ten se nakonec objeví ve dvou verzích - té mezinárodní, v níž se nacistické symboly normálně vyskytují, a německé, která od nich bude oproštěna. Vývojáři ze studií MachineGames a Arkane Studios si totiž nebyli jistí, zdali zákaz v době vydání Youngblood skutečně přestane platit.

Nový Wolfenstein se odehrává v 80. letech 20. století, kdy Paříž stále okupují nacisté. Příběh se točí kolem sester Jess a Soph, dcer hrdiny předchozích dílů BJ Blazkowicze, které se vydávají do Francie hledat ztraceného otce. Hra vyšla ve čtvrtek na Steamu a v pátek na PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.