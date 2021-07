Wikipedie se změnila v hlásnou troubu vládnoucích skupin, tvrdí její spoluzakladatel

Spoluzakladatel Wikipedie Larry Sanger varoval, že slavné on-line encyklopedii již není možné s jistotou důvěřovat. Podle něj se ze stránky stala "propaganda".

Podle Sangera, který Wikipedii založil v roce 2001 se svým kolegou Jimmym Walesem, bylo jejím účelem nabídnout skutečnou neutralitu a více pohledů na "žhavá témata".

V rozhovoru pro server UnHerd nyní prohlásil, že jsou na ní konzervativní hlasy potlačovány, ne-li přímo odstraněny, jestliže se pokusí na stránku přidat jiný úhel pohledu. Sanger to vnímá jako propagandu.

"Pokud je povolena pouze jedna verze faktů, pak to dává obrovskou motivaci bohatým a mocným lidem, aby se zmocnili kontroly nad věcmi, jako je Wikipedie, a posílili tak svou moc. A oni to dělají," pokračuje. "V zákulisí se hraje velmi velká, ošklivá a složitá hra, aby článek říkal to, co někdo chce, aby říkal."

"Pokud se ve středolevicových médiích neobjeví kontroverze, pak se to neobjeví ani na Wikipedii," tvrdí Sanger.

Jako příklad uvedl článek o americkém prezidentovi Joeu Bidenovi. Ten podle něj obsahuje jen málo obav, které z něj měli republikáni. "Takže pokud chcete mít cokoli, co by vzdáleně připomínalo republikánský pohled na Bidena, z článku to nedostanete," vysvětluje.

Rovněž poznamenal, že o "ukrajinském skandálu", do něhož byl zapleten prezidentův syn Hunter Biden, pojednává pouze krátký odstavec, a to navzdory kritice, kterou událost vyvolala.

"Na Wikipedii se toho dá najít jen velmi málo. A to málo, co lze najít, je extrémně tendenční a čte se jako spis obhájce," říká. Navíc prý nejde jen o politiku. Wikipedie podle něj odráží pouze "hlásné trouby vládnoucích skupin", a to i v otázce nemoci covid-19.

"Existuje spousta nositelů Nobelovy ceny a významných lékařů, jejichž názory nejenže nejsou na Wikipedii vítány, ale jsou doslova cenzurovány na YouTube a někdy i na Facebooku a Twitteru, protože jsou v rozporu s narativem," uvádí. "Existuje globální prosazování určitého pohledu na otázky, jako je covid," stojí si za svým Sanger.

Wikipedii provozuje nezisková Wikimedia Foundation, založená v roce 2003 podle zákonů amerického státu Florida. Vedle encyklopedie provozuje i další projekty - Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikidata či Wikicesty. Nadace je financovaná ze sponzorských darů.