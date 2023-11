Aktem proti rakovině. Dvojici vstoupil do života vir HPV, teď vyzývá k prevenci

Fotograf Libor Krsek a modelka Kateřina Bílková téměř dokončovali sérii aktů, když zjistili, že jim oběma vstoupila do života rakovina děložního čípku. Kateřina se právě vypořádávala s lékařským nálezem a Libor téma řešil v také. Jeho manželka totiž měla stejný problém. Výstavou fotografií nesoucí název Drzý akt se nakonec rozhodli upozornit na nemoci způsobené virem HPV a potřebu prevence.

Modelka Kateřina se s přednádorovým nálezem potýkala právě během focení. Zpočátku přesně nevěděla, o co se jedná, a děsila se, že má rakovinu. "Hrozně jsem se bála, že nebudu moct mít děti, že umřu. Musela jsem se hodně doptávat lékařů a zjišťovat si spoustu informací, protože nás o tom nikdo neučil," upozorňuje na problém. "Pak se mi ozvala kamarádka, která měla podobný nález a byla vyděšená jako já. Tehdy jsem si říkala, že o tom lidé opravdu moc nevědí," říká.

Před Kateřinou stálo rozhodnutí, zda podstoupit konizaci děložního čípku (odstranění části tkáně, pozn. red.), nebo vyčkat, zda se nález sám nezlepší. "Ptala jsem se lékařů, co bude, když příště přijdu a bude to horší. Ale měla jsem nález nižšího stupně - a než se z něj vyvine rakovina, obvykle tomu předchází ještě nález vyššího stupně," vysvětluje. Rozhodla se tedy pro risk. Bála se totiž, že se problém stejně vrátí, konizaci bude muset podstupovat opakovaně a bude mít problém s případným donošením dítěte.

Nakonec se jí počkat vyplatilo. Nález se nezvětšoval a asi po čtyřech letech se ukázalo, že si s ním tělo poradilo samo. "Byla to velká radost, ale neříkám, že je to řešení pro všechny ženy v podobné situaci. Možná i tím, že jsem ještě mladá, se s tím organismus lépe vyrovnal," odhaduje.

Také Libor přiznává, že toho na začátku o HPV a rakovině děložního čípku moc nevěděl. Když začal chodit se svou současnou manželkou, ta už nález na děložním hrdle měla. Na rozdíl od Kateřiny se ale horšil, a tak konizaci podstoupila. Vše naštěstí dopadlo dobře a pár má dnes dvě zdravé děti. "Ze začátku jsem vůbec netušil, jestli to je rakovina, nebo ještě ne. Snažil jsem se ji podporovat s tím, že jestli jí operace má zachránit život, tak je to dobré rozhodnutí," vzpomíná.

Starší ženy méně dbají na prevenci

Dnes už jsou oba tvůrci výstavy mnohem více informovaní. Nechali se očkovat proti HPV a dbají na prevenci. "Když jsem nebyla v dlouhodobém vztahu, snažila jsem se být sexuálně střídmější a s novým partnerem jsem se nechala testovat. Byla jsem i na ultrazvuku prsu a zároveň jsem se objednala na DNA testy ze slin a nechala si udělat krevní rozbor, abych věděla, jestli mám předpoklady na nějaké jiné nemoci," říká s tím, že i když tato všechna vyšetření nebyla nejlevnější, investice jí dává smysl.

Libor zase upozorňuje, že muži bývají o HPV a nemocech, které způsobuje, ještě méně informovaní než ženy. Navíc na rozdíl od nich nemají ani pravidelné prohlídky zaměřené na reprodukční zdraví. Lidský papilomavirus přitom může způsobovat i karcinomy penisu, konečníku, hrtanu nebo genitální bradavice. "U chlapů je to velký špatný. Je proto dobré se naočkovat, něco zachrání kondom a dá se také provést placený test na HPV," radí.

Ženy sice možnost pravidelné gynekologické prevence mají, ale řada z nich ji nevyužívá. Podle různých údajů na vyšetření nechodí 30 až 50 procent žen nad patnáct let. Dvojice přitom zmiňuje, že nejčastěji jsou to ženy po posledním porodu nebo po menopauze, které mají pocit, že už se jich gynekologické problémy netýkají.

"Mladší ženy mívají nálezy, ale častěji se jedná o dlouho přetrvávající změny, ze kterých se nemusí rozvinout rakovina. U starších žen je větší riziko, že to přejde do vyššího stadia a nakonec i do nádoru. Pokud ale chodí na pravidelné prohlídky, je velká pravděpodobnost, že se to zachytí ve stadiu, kdy je s tím možné ještě něco dělat," říká Kateřina.

Nový život pro ztuhlé sochy

Kromě aktů je na výstavě k vidění také Kateřinin film o BDSM komunitě s názvem Svazující touha. Vysvětluje, že podobně jako rakovina či pohlavní nemoci jsou i nahota, fetiše nebo tělesné modifikace do jisté míry tabu, které si řada lidí chce nechávat pro sebe. "My bychom rádi diskusi o těchto tématech otevřeli," říká.

Samotné fotografie jsou Kateřininy akty nafocené ve veřejném prostoru u různých soch v Praze. "Všiml jsem si, že jsou ve městě dost zajímavé sochy, které jsou ale často staré, zvláštní, neaktuální. Všechny jsou tak trochu mrtvé. Chtěl jsem jim dodat živost, nový element a další vrstvu," vysvětluje Libor svůj záměr. To se mu podle jeho slov povedlo, někteří návštěvníci výstavy se totiž zajímají o to, kde se konkrétní sochy nacházejí. "Mohlo by to pomoci i těm sochám, protože někteří říkají, že by si po těch místech chtěli udělat okruh," dodává.

Dvojice věří, že spojením "příjemného s užitečným" přimějí lidi k tomu, aby se nenásilnou formou dozvěděli o něčem, s čím se běžně nesetkají. "Aby věděli, že se proti HPV dá bránit a že existuje spousta preventivních metod. Zároveň chceme apelovat i na chlapy, kteří se s tímto tématem nesetkávají skoro vůbec, přitom se jich to týká také," uzavírá Libor.

Výstava Drzý akt je k vidění v suterénu kavárny Vnitroblock v pražských Holešovicích do 22. listopadu. O dva dny později pak proběhne aukce a výtěžek z ní dostane nezisková organizace Loono, která se zaměřuje na podporu prevence onkologických a dalších onemocnění.