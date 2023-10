Postavu králíka mu vzali, tak dobyl svět s myšákem. Společnosti Disney je 100 let

Málokdo se zapsal do paměti dětí i dospělých jako animátor Walt Disney. Jeho dnes kolosální společnost The Walt Disney Studios si 16. října připomíná 100 let od svého vzniku. Podívejte se, jak jeho Mickey Mouse, kačer Donald nebo Sněhurka změnili svět animovaných filmů a ovlivnili řadu českých režisérů a filmových tvůrců, včetně Miloše Formana.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!