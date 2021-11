Zadarmo do nevěstince. Rakouský podnik přišel s originálním očkovacím nápadem

Rakouský nevěstinec přišel s originálním způsobem, jak v zemi zvýšit počty vakcinovaných proti covidu-19. Ve svých prostorech nově otevřel vakcinační místo. Každému, kdo se v něm nechá naočkovat, nabízejí majitelé poukaz v hodnotě 40 eur (přibližně tisíc korun). Vakcinovaní ho poté mohou využít v tamním saunovém světě s "dívkou dle svého gusta".

Vakcinační místo ve vídeňském nevěstinci Fun-Palast bude nově otevřeno každé pondělí v listopadu po dobu čtyř hodin. Vakcínu proti covidu-19 tam mohou zdarma dostat všichni zájemci včetně žen a dětí, kterým se jinde nepodařilo získat termín na očkování.

"Ve statistikách jsem si všiml, že hodně mužů s migračním původem odmítá vakcínu anebo také nevědí, že ji vůbec mohou dostat," komentoval pro agenturu Reuters manažer nevěstince Peter Laskaris. "A právě proto, že tuto cílovou skupinu zasahujeme, jsme se rozhodli tady zřídit vakcinační místo," dodal.

Zájem o vakcíny je podle něj v nevěstinci prozatím vysoký. Během prvního dne rozdali téměř 150 dávek. "Stejně bych se nechal vakcinovat, ale současná pravidla to ještě uspíšila. A když můj známý to tady zorganizoval, tak jsem si řekl: Jdu do toho." komentoval své rozhodnutí Gerhard, jeden z vakcinovaných.

Zájemce o vakcínu v nevěstinci doprovázejí vyzývavě oblečené sexuální pracovnice. Samotná vakcinace pak ale probíhá jako v každém jiném očkovacím centru - zájemci vystojí krátkou frontu, vyšetří je lékař, dostanou vakcínu a po chvilce čekání mohou odejít.

Zřízením vakcinačního místa nevěstinec reagoval na nová protiepidemická opatření, která v Rakousku platí od tohoto pondělí. Neočkovaní lidé v zemi nemají přístup do restaurací a na kulturní a sportovní akce. Na pracovištích také platí povinnost předložit potvrzení o očkování, zotavení z covidu nebo negativní test na koronavirus.

V zemi s necelými devíti miliony obyvatel za včerejšek přibylo 11 398 nakažených. V rakouských nemocnicích leží s covidem 2237 pacientů, z toho 413 na jednotkách intenzivní péče. Plně očkováno je přibližně 66 procent rakouské populace.