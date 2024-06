Otevřený svět Star Wars i Batman pro VR. Na letní herní show zazářili hlavně Češi

Hráči nadšeně vyhlíželi léto, které v hráčském světě do minulého roku otevírala největší videoherní výstava E3. Významná studia a vydavatelství ji využívala k lákání natěšených fanoušků na chystané tituly. Po jejím zrušení sezónu prezentací odstartoval kanadský herní novinář Geoff Keighley. Prezentace Summer Game Fest přinesla několik novinek. Aktuálně.cz přináší výběr toho nejzajímavějšího.

Fanoušci českého studia Warhorse se během dvouhodinové prezentace dočkali slibované upoutávky na Kingdom Come: Deliverance II. Nový trailer odhalil, že se dvojice kovářského synka Jindřicha ze Skalice a jeho šlechtického parťáka Jana Ptáčka z Pirkštejna vydá do Kutné Hory a na Trosecko.

1:50 Video: Warhorse Studios

Nadšenci si mohli v nabité ukázce všimnout několika známých tváří. Mimo záporáka Markvarta z Úlic se mezi záběry objevil také úžický farář Bohuta. Plešatý služebník Boží s nevšední zálibou v pití a ženách by měl mít v pokračování slavného českého titulu hrát větší roli. Jakým směrem se příběh bude ubírat však zatím není zřejmé. Jasné je ale to, že se hrdinové neobejdou bez meče, koně a korbelu piva. Chybět zřejmě nebudou ani jiné "přízemní radovánky".

Milovníky řemesla jistě potěší novinka ve formě kovařiny. Co se bojového systému týče, ukázka připomněla, že budou hráči moci nepřátele nově likvidovat kuší i ranými palnými zbraněmi. K boji bude možné využít i jiné zajímavé prostředky. Protagonista příběhu může například oslabit oponenta tím, že mu na hlavu hodí balvan.

Krátký prostor během představování nových titulů dostalo i očekávané Star Wars Outlaws. Nakrátko se titul ukázal především proto, že si vývojáři jeho hlubší odhalení nechávají na pondělí, kdy odstartuje konference Ubisoft Forward. V pokračování frančízy s otevřeným světem však hráči vymění světelné meče za blasterové zbraně.

Dosud je známé pouze to, že fanoušci díky titulu poznají známé universum ze zcela jiné perspektivy. Star Wars: Outlaws odhalí příběh zlodějky Kay Vess, na kterou po nepovedené krádeži vypíše příslušník galaktické elity a vůdce zločineckého syndykátu tučnou odměnu. Aby mohla opustit život na útěku, snaží se získat prostředky ke splacení svého dluhu. I proto se rozhodne spáchat jednu z největších loupeží v historii předaleké galaxie.

Jedním z nejzajímavějších odhalení večera byl bezesporu další díl série Civilization ze studia 2K Games. Na pokračování legendární strategie, která se na počítačích objevila poprvé v roce 1991, čekali hráči osm let. "Nesmírně se těším, až fanoušci uvidí Civilization VII, hru, která představuje vyvrcholení tří dekád strategických inovací a zdokonalování," uvedl během vysílání kanadský vývojář Sid Meier. Hra vyjde na PC, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch, na odhalení data vydání si však bude veřejnost muset ještě počkat.

1:31 Video: Sid Meier's Civilization

Stejně dlouho čekali fanoušci po vydání poslední hry ze série Batman: Arkham. Když přišlo oznámení pokračování, pro hráče to byla skvělá zpráva. O něco menší radost pak přineslo zjištění, že jde o titul exkluzivně vytvořený pro virtuální realitu. Boj v kůži temného rytíře si tak vyzkouší pouze majitelé brýlí Meta Quest 3. Batman: Arkham Shadow, jehož filmový trailer se objevil na Summer Game Festu, by měl vyjít během podzimu.

O tom, že se série Lego her rozroste o příběh ze světa série Horizon, se spekulovalo již delší dobu. Hráči se nepletli a titul dostal prostor na páteční akci. Odlehčené převyprávění příběhu videohry Horizon, které se zaměří na spolupráci mezi dvěma hráči, by mělo vyjít ještě letos. Projít si ho budou moci nejen majitelé počítačů a konzole Playstation 5. Titul vyjde i pro Nintendo Switch.

Odhalena byla také videohra Harry Potter: Quidditch Champions od Warner Bros a Unbroken Studios. Ta by měla vyjít už na začátku září na počítače a konzole Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. Simulace kouzelnického sportu famfrpálu však v reakcích diváků sledujících živý přenos na platformě YouTube sklidila kritiku kvůli svému nepříliš působivému grafickému zpracování. Titul má kromě hry pro jednoho hráče nabídnout i kooperativní online zápasy nebo utkání proti ostatním hráčům.

Z množství oznámení, které mohli diváci během vysílání vidět, stojí za zmínku také dodatkový obsah pro videohru studia Remedy Alan Wake 2, Sonic X Shadow Generation či samurajská souls-like hra Phantom Blade 0.

Show ale neprovázelo žádné velké odhalení velkorozpočtových titulů, na která byli fanoušci zvyklí ze zrušené konference E3. Jejími hvězdami se stali spíše nezávislí vývojáři, jejichž práce tak získala pozornost tisíců diváků po celém světě. V oznámeních se objevila například videohra o svérázném hrdinovi stejnojmenné série Killer Bean. Jak jméno titulu naznačuje, půjde o vyprávění příběhu zabijácké fazole, kterou mohou fanoušci znát z krátkých videí animátora Jagga Lewa. Pozornost poutala i malebná hra Deer & Boy, rozkošná únikovka Cuffbust nebo střílečka No More Room in Hell.

Podívejte se na trailer k videohře Deer & Boy