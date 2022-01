Microsoft zastavil výrobu všech herních konzolí řady Xbox One

Vítěz tendru na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny by mohl v Česku postavit až další tři jaderné bloky. Součástí zadávací dokumentace je totiž nezávazná opce na stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín a šestého bloku v Dukovanech. Ve čtvrtek to řekl hlavní mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu nás loni v létě požádalo, na základě uzavřených smluv se státem, o doplnění nezávazných nabídek ze strany uchazečů na další šestý blok v Dukovanech a na dva nové bloky v Temelíně EDU6, ETE34 do poptávkové dokumentace. To jsme do ní doplnili," řekl dále Kříž.

Mezi uchazeče na stavbu nového bloku patří francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse. Firmy loni v listopadu zaslaly Česku bezpečnostní dotazník. Podle generálního ředitele energetické společnosti ČEZ Daniela Beneše bude bezpečnostní posouzení uchazečů hotové do konce letošního ledna. Následně může být podle jeho předpokladu vyhlášený tendr. Beneš to řekl 6. ledna v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Podle jeho názoru bude nový blok spuštěný podle očekávání v roce 2036.

Bezpečnostní posouzení zahájil ČEZ v červnu. Podle předpokladů dotazník tehdy neobdržely ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN, které se vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.

Firma Westinghouse uvedla, že když se bude stavět víc jaderných bloků naráz, existuje potenciál úspor nákladů. Má zájem o stavbu v Dukovanech i Temelíně.