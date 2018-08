Mashinek jsem prodal 40 tisíc, plním si sen, říká český vývojář. Kvůli počítačové hře odešel z práce

Honza Zelený po nocích a o víkendech osm let vyvíjel počítačovou hru Mashinky, která se inspiruje kultovní dopravní strategií Transport Tycoon. Když první verzi své hry nabídl koncem loňského roku k vyzkoušení na Steamu, prodalo se jí za 36 hodin deset tisíc kusů. K dnešku to je již čtyřikrát víc. "Žiju svůj sen a hrozně si to každý den užívám," říká mladý vývojář, který kvůli svému koníčku opustil práci v brněnském studiu Bohemia Interactive a věnuje se Mashinkám na plný úvazek.

Když jsme spolu mluvili začátkem loňského roku, tvrdil jste, že máte s Mashinkami velké plány. Platí to i teď?

Platí to pořád. Hře se už věnuju na plný úvazek a moje plány se konečně plní rychleji. Na druhou stranu jsem si toho naplánoval opravdu hodně, takže máme před sebou ještě dlouhou cestu, než se nám vše podaří zrealizovat.

Na začátku června jste na Twitteru oznámil, že končíte s dosavadní prací v Bohemia Interactive a budete se naplno věnovat vývoji Mashinek. Jak náročné to bylo rozhodnutí?

Tuhle možnost jsem zvažoval už někdy od Vánoc. V "Bohemce" jsem byl spokojený a měl jsem ve firmě velké plány, co bych chtěl udělat. Navíc jsem dokončoval projekt, který se mi nedařilo dotáhnout do konce, a nechtěl jsem odejít s pocitem, že po mně zůstane nedodělaná práce. Mashinky jsem při práci po večerech dělal roky, ale když se mi v březnu narodila dcerka, potřeboval bych den aspoň 30 hodin dlouhý, abych se všemu mohl věnovat naplno.

Velkou měrou přispělo, když jsem si uvědomil, že Mashinky hraje 30 tisíc hráčů, kterým jsem slíbil, že hru dodělám. To všechno dohromady vedlo k rozhodnutí věnovat se Mashinkám na plný úvazek. V Bohemia Interactive to výborně přijali, fandí mi a drží palce.

Neřešili jste s vedením firmy, že by zainvestovala do vašeho projektu a nechala si jak vás, tak Mashinky?

Podobné rozhovory nikdy neproběhly, přestože se na to pár lidí, kteří na to ale neměli vliv, ptalo. Jenže měřítka u těchto her jsou velmi odlišná - to, co Mashinky vydělají mně, je úspěch. Ale pro velkou společnost by to až takový úspěch nebyl. Některé hry zkrátka mají zůstat nezávislé.

Jan Zelený Narozen 10. února 1985 v Náchodě

Pracoval jako Senior Graphics programmer ve studiu Bohemia Interactive na nových technologiích.

Má rád lyžování, latinskoamerický tanec, cyklistiku, horskou turistiku, víno a počítačové hry.

Jeho práci na hře Mashinky můžete sledovat na webu mashinky.com.

Kolik jste toho zatím prodal?

Momentálně jsme na čtyřiceti tisících.

Dá se to přepočítat na měsíce nebo roky, během kterých můžete v klidu pracovat na hře, aniž byste řešil finance?

To se velmi těžko přepočítává. S penězi hospodařím právě tak, abych je ještě hodně dlouho řešit nemusel. Investuji akorát do výstav, například jsem Mashinky prezentoval v Londýně nebo Berlíně a samozřejmě jdou peníze těm, kteří na hře v posledním roce pracují se mnou.

Kolik procent tvoří prodeje v rámci Česka?

Hru v zahraničí moc nepropaguji, takže ta čísla jsou trochu zkreslená, ale v Česku jsem prodal asi 15 tisíc kusů.

Co je pro nezávislého vývojáře z hlediska propagace nejefektivnější? Rozhovor či článek v médiích, spolupráce s youtubery nebo hodnocení na Steamu?

Opravdu velký podíl na prodejích měla spolupráce s youtubery po celém světě, kolem data vydání hry vznikaly desítky videí, díky kterým se o Mashinkách dozvěděli potenciální hráči. Nárazově fungují i články v médiích, částečně mám vysoká prodejní čísla právě díky nim. Na dva tři dny po jejich vydání se prodeje nárazově citelně vyhoupnou.

Úplně největší vliv má ale při samotném vydání doporučení Steamu. V případě Mashinek nás doporučoval na hlavní stránce díky dobrým recenzím asi měsíc, a dokonce jsme v Evropě byli jeden den prodávanější než PUBG, což je naprosto neuvěřitelné.

Hra se prodává právě díky Steamu celosvětově. Máte vypozorováno, odkud pocházejí nejvášnivější železničáři?

Hra měla velký ohlas v Německu, Spojených státech nebo Rusku, kde mám podezření, že za úspěch může zejména název hry, protože Mashinky jsou shodou okolností ruské slovo. Největší ohlas ale zaznamenala v Česku, kde je velmi bohatá železničářská komunita, od níž dostávám velkou zpětnou vazbu, byť ne vždycky jsou všechny nápady ve hře realizovatelné. Na druhou stranu jsem se od nich hodně naučil. Už například neříkám zatáčka, ale oblouk a semafor už správně označuju jako návěstidlo. (smích)

Práce vám stále přibývá, neplánujete one-man projekt proměnit v menší nezávislé studio?

Můj tým momentálně tvoří pevné jádro lidí, se kterými se mi dobře spolupracuje a je na ně spolehnutí. A doufám, že to ještě nějakou dobu bude takto fungovat. Je mi bližší model, kdy se s lidmi domluvím na práci, za kterou jsem schopný jim zaplatit. Nechci budovat start-up a pak si lámat hlavu nad tím, jak těch deset dvacet lidí v týmu vlastně uživím.

Stíháte plnou verzi hry vydat v příštím roce?

Zatím to je tak půl na půl. Plánů je dost a další přibývají. Letos bych rád přidal dvě epochy, dostal do hry Steam workshop, přidal autodopravu a v dalším roce dodělal sedmou epochu, přidal letadla a začal pracovat na multiplayeru. Líbí se mi myšlenka nemít tu hru jako produkt, ale jako službu, kdy by do ní neustále přibýval nový obsah.

Jsou Mashinky vaším celoživotním dílem, nebo už máte v hlavě nápad na další hru?

Nápad zatím nemám. Ale na seznamu věcí, které bych chtěl do Mashinek přidat, se objevují poměrně složité a velké nápady, o kterých ani nejsem přesvědčený, že je dokážu nadesignovat, a ukládám si je proto do pracovní složky Mashinky 2. Ale jde spíš o můj osobní vtip než o konkrétní plány na pokračování.

Expanzi na PlayStation či Xbox neplánujete?

To je otázka. Existují firmy, které by byly schopné hru předělat a za měsíc by mohla vyjít na konzolích. Na první pohled je to zajímavá myšlenka, ale není to nic pro mě, nerad bych ztratil nad výsledkem kontrolu. Konzolová verze určitě není na pořadu dne. Rád bych výhledově zkusil port na Linux a Mac - i tohle ale bude trvat dlouho, rozhodně to nebude letos.

Jak se jako nezávislý vývojář díváte na podporu státu? Dotace videoherního průmyslu jsou například v severských zemích běžná věc, v Severní Americe patří dokonce počítačové hry k oblastem, do nichž stát investuje nejvíce. Vyhovuje vám nezájem státu, nebo byste uvítal intenzivnější spolupráci a podporu?

Podobný problém mě zatím míjel, takže jsem o něm příliš nepřemýšlel. Osobně mě lákají sponzorované výstavy v zahraničí, což je velmi nákladná věc a dotace by tu rozhodně byly smysluplné, navíc je to opravdu reprezentace České republiky. Na druhou stranu dnes existuje řada mechanismů, jak peníze vybrat přímo od komunity, a to třeba i na hru, která ani není dodělaná. A systém dotací to zatím účinně nahrazuje.

O podpoře pro Mashinky jsem nikdy neuvažoval a ani by to v této fázi vývoje nebylo férové. Spíš peníze vracím zpátky ve formě partnerství na českých konferencích. Ze strany státu by pro začátek pomohly třeba legislativní změny, které by usnadnily nábor zahraničních programátorů, těch je v Česku velký nedostatek.

Prožíváte svůj profesní sen?

Rozhodně. A hrozně si to každý den užívám. Žena se mi už směje, protože to často ve vtipu připomínám. Pracuju doma, kde mám z okna výhled na dálnici. Kolikrát se mi stalo, že jsem se ráno od pracovního stolu podíval na ranní kolonu a říkal si "Ty jo, dálnice stojí. Ale je super, že v ní nemusím stát já". (úsměv)

