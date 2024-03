"Lepší než od Netflixu.” Čeští fanoušci natáčí vlastní adaptaci Zaklínače

Česká komunita kolem polské knižní ságy Zaklínač je neobyčejně početná. Mezi příznivce proslulého Bílého vlka patří také umělecký tým stojící za českou video povídkovou sérií The Witcher Stories. Ačkoli pracuje se skromným rozpočtem i stopáží, fanoušci se nebojí produkci nadšenců srovnávat se seriálem jedné z největších streamovacích platforem na světě.

Příběh The Witcher Stories se netočí kolem proslulého zaklínače Geralta z Rivie. Tváří tuzemské adaptace je Kolgrim, zamyšlený lovec monster, který na krku nosí medailon ve tvaru zmije. Postavu ztvárňuje hlavní organizátor a produkční největšího českého festivalu s tématikou fantasy z pera spisovatele Andrzeje Sapkowského Con Morhen - Vojtěch Kačírek.

"V Česku je ohromná komunita fanoušků. A mezi nimi jsou nadšenci, kteří investují nemálo peněz, aby měli hezké a funkční kostýmy, které mají představovat postavy z knih nebo jejich herní adaptací ze studia CD Projekt Red," popisuje.

Zkušený produkční dal dohromady skupinu nadšenců, kteří se ve volném čase věnují tvorbě detailních historických i fantasy kostýmů. "Místo toho, abychom jezdili s partou přátel se stejným koníčkem popíjet někam na chatu, rozhodli jsme se najít zajímavá místa a tvořit poutavé snímky," říká. Pořizování fotografií, které mohou takzvaní cosplayeři, jak se těmto umělcům říká, používat k svojí prezentaci na sociálních sítích, však přestalo Kačírka časem naplňovat.

Se svým známým, video editorem a zakladatelem společnosti Epic TV Martinem Matějkou, se rozhodli posunout projekt jiným směrem. "Tak, jako hodně velkých plánů, i tenhle vznikl u půllitru piva," směje se produkční.

Matějka, kterému v týmu Witcher Stories nikdo neřekne jinak než Mathy, seznámil Kačírka s filmařským duem Martinem Třešňákem a Filipem Maškem. "Znal dva talentované kluky, kteří neměli žádné kamarády. No a my jsme parta přátel, tak jsme se rozhodli, že je ideální to dát dohromady," říká s nadsázkou Kačírek, kterému se psaním scénářů k příběhům pomáhá překladatel herního Zaklínače Filip Ženíšek.

Více emocí, než v americké adaptaci

První video projekt The Witcher Stories publikoval před čtyřmi lety. A tehdy Netflix vydal první upoutávku na vlastní adaptaci polské fantasy ságy s Henrym Cavillem v hlavní roli. Přestože jsou náklady českého týmu nadšenců nesrovnatelně nižší, právě srovnávání s americkým Zaklínačem je dodnes předmětem většiny reakcí fanoušků na produkci Kačírkova týmu.

Podívejte se na trailer k The Witcher Stories:

1:30 Video: The Witcher Stories

"Ten pocit, když je to přesnější a lepší než ta parodie z Netflixu," napsal pod díl s názvem Menší Zlo jeden ze zahraničních fanoušků. "Jdou z toho větší emoce," přitakává mu další. "Komentářů typu, ať si z nás vezmou příklad, je opravdu nezanedbatelně, z čehož máme radost," říká k reakcím Kačírek.

Přiznává, že seriál byl jedním z důvodů, proč se se svými přáteli rozhodl v natáčení pokračovat. "Knižní tvorba Andrzeje Sapkowského má svůj rukopis, kterým ke čtenáři promlouvá. Vyvolává pocity, představy. Každý čtenář ji vnímá jinak. Není snadné něco takového dostat do filmové podoby," podotýká s tím, že přestože ho první upoutávka nezaujala, nechtěl sérii odsoudit před tím, než ji kompletně zhlédne.

"Není to můj šálek kávy. Je to svým způsobem zprznění předlohy, chybí tam podstatné věci, mnoho toho nedává smysl. A nelíbilo se to ani našim filmařům, kteří nejsou zarytí fanoušci Zaklínače a koukali na to z jiného úhlu, toho kameramanského," vysvětluje.

Nepopírá však, že měla série i pozitivní efekt. "Nevidím sice důvod, proč bych měl mít seriál rád. Dílo však přitáhlo k tématice Zaklínače mnoho lidí a ti si následně například přečetli knihy, nebo koupili dnes už kultovní hry CD Projekt Red. Jejich prodeje díky tomu výrazně stouply, díky čemuž budou nejspíš moci víc vytvářet další skvělé tituly," vysvětluje Kačírek. Právě populární videohry jsou pro mnohé fanoušky prvním krokem k poznání příběhu bělovlasého protagonisty, o kterém si mohli v roce 1986 poprvé přečíst v sérii krátkých příběhů publikovaných v polském sci-fi a fantasy časopise Fantastyka.

Herce "loví" u piva

V roce 2019 stálo za projektem The Witcher Stories pět lidí, dnes už je tým mnohonásobně větší. Kromě rekvizitářů, herců a kostimérů se ke skupině přidal i skladatel a člen slovenské pagan folkové kapely Strigôň Michal Jankuliak, který k jednotlivým dílům vytváří hudbu. Ilustrací se chopil grafický designer Petr Eric Hofmann, který se do podvědomí fanoušků dostal také díky grafikám pro festival Con Morhen nebo designům pro populární fantasy folkovou skupinu Deloraine.

"Víceméně pracujeme zadarmo. Máme účet na platformě Patreon, kde nás mohou příznivci podpořit, ale všechny finance investujeme do benzínu, kostýmů nebo pronájmu zajímavých míst pro natáčení," vysvětluje produkční.

Herce z povolání najdou diváci v příbězích The Witcher Stories zřídka. Tváře pro jednotlivé díly shání Kačírek nejčastěji na fanouškovských akcích. "Většinou si vyhlédnu osobu, která má zajímavý kostým nebo neobyčejný obličej. To se mi podařilo třeba v případě Vojtěcha Jelínka, který vypadá jako archetypální elf," vypráví o muži, který si zahrál fiktivní postavu bývalého bojovníka z elfského komanda Scoia'tael. "V díle s názvem Návrat ztvárnil kováře, který se souhrou okolností vrátí k jednotce, kterou v minulosti opustil. Vojta, kterému se v komunitě přezdívá Elthien, je i v realitě umělecký kovář, což se nám dokonale hodilo," říká Kačírek.

Produkční nevylučuje, že si nové herce vyhlídne i na nadcházejícím ročníku festivalu Con Morhen, který odstartuje v lokalitě táborského Housova mlýna už 11. dubna. "Festivaly jsou úžasný způsob, jak spojovat fanoušky a navazovat nové známosti. Člověk má možnost vyrobit si vysněný kostým a vžít se do role. Když se pak procházím po areálu, právě takových lidí, kteří se umí odvázat, si všímám. Nabídka zpravidla klasicky zazní u piva," uzavírá.