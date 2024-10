William Maxwell uprchl v převlečení za ženu (1716)

William Maxwell byl skotský šlechtic, kterého v roce 1715 soud shledal vinným z velezrady za účast na jakobitském povstání. Den před plánovanou popravou následujícího roku přišla Maxwella do londýnské věznice Tower navštívit jeho manželka Winifred se svými společnicemi. Do vězení mu propašovaly dámskou spodničku a plášť a Maxwell se převlékl za ženu. V tomto přestrojení se mu podařilo projít kolem stráží a opustit Tower. Maxwell poté uprchl do Říma, kde žil až do své smrti v roce 1744.