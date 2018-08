Vesnice na Novém Zélandu plánuje zakázat domácí kočky. Milovníci mazlíčků se bouří

před 25 minutami

Radní na jihu Nového Zélandu navrhli vyhlášku, podle které by si obyvatelé obce Omaui nesměli pořizovat nové kočičí mazlíčky. Opatření by mělo chránit původní zvířecí druhy místního ekosystému, které domácí kočky při svých výletech do buše rády loví. Místní majitelé koček ale s plánem zásadně nesouhlasí.

Radní v oblasti Southland na Novém Zélandu přišli s radikálním řešením, jak v obci Omaui na jižním pobřeží země chránit původní druhy zvířat. Podle nového plánu proti škůdcům, o kterém budou hlasovat, totiž musí majitelé domácích koček své čtyřnohé miláčky povinně vykastrovat, očipovat a zaregistrovat. Jakmile navíc jejich kočky umřou, nebudou si vlastníci moci pořídit nové. "Domácí kočky utíkají do buší, kde loví ptáky, hmyz a plazy, druhy, které patří k původní fauně tohoto prostředí. Dělají tam velké škody," vysvětlil ochránce zvířat Ali Meade zpravodajskému serveru Newshub. "Nejsme odpůrci koček, ale jejich majitelé by měli být zodpovědní a uvědomit si, že do této oblasti se domácí kočky zkrátka nehodí," dodal předseda místního výboru pro péči o krajinu John Collins. Některé obyvatele vesnice Omaui však navrhovaná vyhláška rozhořčila, a Nico Jarvisová ji dokonce nazvala opatřením policejního státu. "Moje tři kočky jsou pro mě jedinou záchranou před hlodavci, kteří v oblasti řádí. Nezáleží, kolik jich chytíte do pastí, protože další a další se zase přihrnou. Bez koček bych to ve svém domě nemohla ani vydržet," posteskla si Jarvisová deníku Otago Daily Times. Doplnila také, že proti plánu radních chystá petici. Omezení vlastnictví domácích koček je součástí dlouhodobého ambiciózního cíle novozélandské vlády, která se chce do roku 2050 zbavit některých zvířecích predátorů, již v zemi původně nežili. Domácí kočky patří do stovky nejinvazivnějších nepůvodních druhů a odborníci je tak dlouhodobě považují za nebezpečí pro ekosystémy.