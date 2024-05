Umělá inteligence může ovlivnit, jak vaří hospody. Hrozí standardizovaná průměrnost

Umělá inteligence by mohla ovlivnit vaření v restauracích. Jejich provozovatelé a kuchaři ji mohou využít při vymýšlení nových receptů, úpravě jídelníčku podle výživových hodnot, vytváření stejných porcí nebo zajišťování práce tam, kde chybí zaměstnanci. Problém ale může být energetická náročnost AI a její dopad na životní prostředí.

Umělá inteligence může rovněž přispět k omezení regionálních kuchyní, uvedli to odborníci z Filosofického ústavu AV ČR. Juraj Hvorecký z Filosofického ústavu AV ČR uvedl, že umělá inteligence se do vaření a gastronomického sektoru může zapojit vymýšlením nových receptů nebo optimalizováním surovin podle potřeb jídelníčku daného člověka.

"Rizikem ale je, že umělá inteligence bude replikovat i nezdravé vzorce chování ve stravování lidí. Stejně tak je možné, že kvůli zobecňování skončíme u těch nejobvyklejších receptů. Musíme si dát pozor na to, abychom neskončili u průměrných receptů," řekl.

Generativní umělá inteligence, která sdružuje ohromné množství dat, sbírá podle Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu AV ČR i předsudky, které pak reprodukuje. Podle něj se to v kuchyni může projevit třeba i tím, že z ní umělá inteligence některé věci vyloučí. "Tedy menšinové kuchyně by mohly být upozaděné a některé variace jídel by se mohly vytratit," řekl Hříbek. S tím, že hrozí ztráta regionálních kuchyní a jejich specifik, souhlasil i Hvorecký.

Výhodou umělé inteligence je podle Hříbka to, že na rozdíl od člověka není unavená a nemá špatnou náladu. Velký problém je podle vědců ovšem energetická náročnost umělé inteligence.

Poukázali na to, že pracná je nejen samotná výroba, ale také spotřeba energie na údržbu AI. "Je potřeba brát ohled i na náklady, které tak porostou," řekl Hvorecký. Umělá inteligence v kuchyni proto není využitelná všude i z toho důvodu, že je nutné ji připojit k elektřině a do internetové sítě.

"Roboti dokážou zajistit jednotný standard pro všechny. Každý dostane stejnou porci, je tam vysoká rychlost doručení a zároveň zaplnění pracovních míst, která v tomto odvětví v poslední době klesají," řekl Hvorecký. Podle něj ale nehrozí, že by stroje zcela nahradily lidi, protože na ně lidé budou muset dohlížet.

O výhodách a nevýhodách zapojení umělé inteligence do vaření a stravování diskutují odborníci na mezinárodním workshopu AI Kitchens & Robot Cooks: Ethical and Social Impacts, které v těchto dnech pořádá výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku - Praha, jež působí při Filosofickém ústavu AV ČR.