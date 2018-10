Plast se dostal až do lidských střev. Je v mase i pití, zjistili vůbec poprvé vědci

před 1 hodinou

Plastové částice se dostaly už i do lidského oběhu. Potvrdili to rakouští vědci, již objevili ve vzorcích lidské stolice devět různých druhů plastových částic o velikosti 0,005 až 0,05 centimetru. Nejčastějším druhem byl polypropylen, který se používá v potravinářském a textilním průmyslu, a polyethylentereftalát, známý pod označením PET. Na deset gramů stolice připadalo zhruba 20 částic mikroplastů. O výzkumu informoval britský deník The Guardian. Studie zkoumala vzorky pouze osmi účastníků z různých států Evropy, Ruska a Japonska. V závěru však badatelé odhadují, že mikroplasty ve stolici může mít až polovina světové populace. Závěry bude třeba podložit dalšími výzkumy s více účastníky. Testování vedl tým rakouských vědců s využitím infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. "Je to vůbec první studie svého druhu a potvrdila to, co jsme si již dlouho mysleli - plast se dostal už i do lidských střev," okomentoval výsledky Philipp Schwabl z Vídeňské univerzity. Výzkumníci se teď budou zabývat zejména tím, co mohou mikroplasty ve střevech způsobit. V rybách, vodě i limonádách Infografika Pijeme z PET lahví, které přežijí naše pravnuky. Přečtěte si vše o plastech v mořích projít infografiku Autoři četných předchozích studií objevili, že plasty se nachází nejen v oceánech a v žaludcích ryb nebo ptáků, ale také v kohoutkové vodě a hmyzu. Nedávná italská studie zase potvrdila, že plastové mikročástice lze najít také ve slazených nápojích, od ledového čaje přes limonády po kolu. Odkud přesně pocházejí plastové částice ve stolici zkoumaných účastníků vídeňské studie, není známo. Podle deníkových záznamů osmi testovaných však byli intoxikaci plastem vystaveni všichni, ať už přes potraviny balené v plastu, nebo prostřednictvím nápojů z plastových lahví. Žádný ze zkoumaných nebyl vegetarián a šest z nich jedlo mořské ryby. "Nejmenší částečky mikroplastů byly schopny proniknout do krevního oběhu, lymfatického systému, a dokonce se mohly dostat i do jater," popsal Schwabl. Badatelé uvádí, že plast ve střevech je rizikem pro imunitu trávicího traktu, ale může vést také k roznášení toxických chemikálií a patogenů v těle. O přesných dopadech mikroplastů na tělo člověka existuje stále poměrně málo informací. Deník The Guardian upozorňuje na to, že plast je ve světě natolik rozšířený, že je velmi těžké se mu vyhnout. Milion plastových lahví za minutu Každou minutu se na světě prodá milion plastových lahví a podle odhadů by toto číslo mělo v roce 2021 vzrůst o dalších 20 procent. Každý rok přitom skončí ve světových mořích a oceánech zhruba osm milionů tun plastu. Odpad ohrožuje mořské ekosystémy a zamořuje trávicí soustavy mořských živočichů. Prostřednictvím nich se pak navíc dostávají také do lidského těla. Infografika Za jak dlouho se rozloží PET lahev? A víte, co jsou sítě duchů? Zkuste si kvíz o znečištěných mořích projít infografiku Počet iniciativ a kampaní za omezení plastového odpadu v posledních letech roste. Kromě neziskových organizací udělala řadu důležitých kroků také OSN či Evropská unie. Evropská komise například nedávno navrhla zcela zakázat jednorázové plastové produkty, jako tyčinky k čištění uší nebo plastová brčka. Některé státy již výrobu a prodej plastových sáčků zcela zakázaly. Během letoška se k omezení jednorázových plastů zavázalo i několik firem v Česku. Mezi nimi Lidl, Fruitisimo, Costa Coffee, Ikea, Starbucks nebo Česká zemědělská univerzita (ČZU). Prodejce nábytku Ikea plánuje vyřadit z českých prodejen brčka, tácky či kelímky. Zákazníci kaváren Starbucks dostávají slevu na nápoje připravené do vlastního hrnku. ČZU se do svých prostor zavázalo pořídit automaty na filtrovanou vodu, což přinese úsporu zhruba 200 až 300 tisíc půllitrových PET lahví ročně. Pro univerzitní akce a do vybraných provozoven hodlá pořídit vratné kelímky. Video: Ekolog o zákazu plastů v EU Evropská komise si uvědomila, že nemůžeme náš blahobyt stavět na neustálé spotřebě surovin, říká Ivo Kropáček z hnutí DUHA. | Video: Martin Veselovský | 17:46