Po osmé večer nasedne Roman Jašek na vodní skútr a projíždí jím po hladině prvorepublikového koupaliště. Z "Tyršáku" v Rakovníku už všichni odešli, je tu jen on a jeho žena. "Koupaliště projíždím každý večer, hezky to prokysličuje vodu, navíc je to zábava," říká kuchař, který od plotny utekl na plovárnu. V areálu seká trávu, hlídá kvalitu vody, smaží sýr i vaří svíčkovou. Podívejte se.

