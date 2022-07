V Pákistánu se narodilo kůzle s půlmetrovýma ušima. Zvítězilo i v soutěži krásy

V Pákistánu se objevila nová mediální hvězda. Stalo se jí kůzle jménem Simba, které má podle chovatele nejdelší uši na světě a zaslouží si zápis v Guinnessově knize rekordů. Nevýhodou je, že mu uši začaly plandat pod nohama, a tak je teď musí nosit upevněné ve speciálním postroji.

Sameček Simba se narodil letos v červnu v pákistánské metropoli Karáčí a jeho uši za měsíc narostly do délky 54 centimetrů. Chovatel Mohammad Hasan Narejo je přesvědčený, že by pro něj měla být v Guinnessově knize rekordů založena dosud neexistující kategorie - koza s nejdelšíma ušima na světě. Píše o tom deník The Guardian.

"Ani ne dva týdny po narození se Simba objevoval v domácích i zahraničních médiích, a dokonce zvítězil v jedné soutěži krásy. Stačil měsíc, aby dosáhl popularity, kterou si jiné celebrity budují pětadvacet až třicet let," pochlubil se Narejo.

Uši kůzlete jsou podle něj tak dlouhé, že mu je musí dávat na záda, aby si je při chůzi nepřišláplo. Dokonce pro něj za tímto účelem vyrobil speciální postroj. Narejo si uvědomuje, že pozornost, kterou Simba přitahuje, může vyvolávat závist u konkurenčních chovatelů. Proto se kůzle snaží pomocí modliteb ochránit před případnými projevy zlé vůle.

"Recitujeme Simbovi verše z koránu, abychom zahnali zlého ducha. Taky dodržujeme zvyk svých předků a ovázali jsme kolem něj černou stuhu, na které jsou vybrané pasáže z koránu vypsané," přiblížil chovatel. Dodal, že chce ze samečka udělat maskota Pákistánu, který bude šířit slávu místní tradice chovu koz.

