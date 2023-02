Už jen na fotkách. Obří datel, roztomilý delfín i "žijící fosilie" loni vyhynuli

Žáby, primáti, želvy i delfíni. Zástupci všech těchto tříd byli v loňském roce prohlášeni za vyhynulé, ať už se jedná "pouze" o lokální, nebo o definitivní extinkci. Vymírání je sice běžnou součástí evoluce, ale momentálně jeho míra stoupá tak, že se hovoří o krizi biodiverzity.

Některé zdroje uvádějí, že v současnosti druhy vymírají až tisíckrát častěji než před 60 miliony let, píše britský The Guardian. To, že vědci prohlásí živočicha za vyhynulého, obvykle neznamená, že přestal existovat teprve nedávno. Většinou po něm přírodovědci pátrají i několik desetiletí. Status se může změnit také naopak - z vyhynulého na kriticky ohrožený druh, pokud odborníci objeví jeho zástupce.

Červený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody obsahuje základní stupně ohrožení živočichů: málo dotčený, téměř ohrožený, zranitelný, ohrožený, kriticky ohrožený, vyhynulý v přírodě a vyhynulý.

Podívejte se, které druhy z přírody zmizely v uplynulém roce.