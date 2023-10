Jak se opovažujete? Filipem zmítal Gretin hněv, klimatickému žalu vzdoruje aktivismem

Pětadvacetiletý Filip začal kvůli změně klimatu pociťovat vztek. Postupně jej ale během studia na vysoké škole přetavil v aktivismus a pozitivní přístup. V rámci klimatické buňky na pražské AMU se proto snaží o tak zvanou “užtopii”, tedy přesvědčení, že to, jak si představuje ideální svět, lze zakusit už nyní. O svých zkušenostech z klimatických organizací mluvil v podcastu Co z tebe bude?!

Studenta filozofické fakulty a DAMU dnes už tolik neděsí samotné extrémy počasí a vlny veder, ale spíše přístup lidí, kteří klimatickou krizi stále bagatelizují. Stejně tak jej mrzí přístup většinové společnosti k aktivismu. "Z toho mi bývá nejvíc úzko. Když o něčem informuje klimatický panel na půdě OSN, média o tom referují relativně vlažně. Oproti tomu reakce na protest, kdy někdo zablokuje jednu silnici, je mnohem větší," srovnává.

Veřejně vystupovat jako klimatický aktivista pro něj není vždycky komfortní. "Někdy to téma ani nechci začínat, když tuším, jaký názor na to má ten druhý člověk, a nechci říkat něco jiného, než si myslím, a zároveň vím, že by mě ta debata rozmrzela," říká s tím, že se někdy snaží argumentovat alespoň tvrdými daty nebo oficiálními prohlášeními různých institucí.

Přesto u aktivismu dále vytrvává. Při studiu působil v organizaci Univerzity za klima a loni na podzim se účastnil dosud největší vysokoškolské stávky za klima, který vyvrcholila 17. listopadu. Nyní buduje klimatickou buňku na Akademii múzických umění v Praze a snaží se praktikovat "užtopii", vytvářet v malém měřítku takový svět, jaký by si přál pro celou společnost.

Dříve Filip pociťoval silný vztek kvůli tomu, jak je klimatická krize neřešená. Postupně jej ale přetavil v pozitivnější přístup. Všem, kteří pociťují v souvislosti s klimatem žal, úzkost nebo jiné nepříjemné pocity, doporučuje je také sdílet ve společnosti podobně smýšlejících lidí. "Pomáhá to a zároveň se člověk realizuje a má pocit, že je součástí řešení," radí.

Energii mu dodal také Erasmus v Německu, kde je z jeho zkušenosti postoj k otázkám klimatu diametrálně odlišný. Zatímco v Česku musí stále někdy debatovat o tom, zda je potřeba se změnami klimatu zabývat nebo nikoliv, u sousedů je to podle něj samozřejmost. "Cítil jsem, že jsou lidé přesvědčení, že by to elity měly řešit. Klimatický aktivismus tam není považovaný za tak kontroverzní," říká. Rozhovor najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.