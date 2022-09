Úsporné vaření těstovin nositelem Nobelovy ceny vyvolalo v Itálii odpor kuchařů

Úsporný způsob vaření těstovin, který na sociálních sítích propagoval italský nositel Nobelovy ceny za fyziku Giorgio Parisi, vyvolal kritiku od místních kuchařů. Parisi doporučil vařit těstoviny pod pokličkou a při mírné teplotě. Tímto způsobem přípravy bude ale italská pasta gumová, reagovali kuchaři.

Profesor římské univerzity La Sapienza a loňský laureát Nobelovy ceny za fyziku Parisi sdílel na sociálních sítích návod, jak ušetřit energii při vaření těstovin. Tvrdí, že v okamžiku, kdy voda dosáhne bodu varu a ponoří se do ní těstoviny, snižuje plyn na minimum. Podle vědce však lze plotnu i zcela vypnout. Důležité ale je přikrýt hrnec pokličkou. Obvyklý způsob vaření pasty v Itálii přitom nepočítá s pokličkou na hrnci, když jsou v něm těstoviny.

Takzvané "pasivní vaření" těstovin řada lidí včetně kuchařů odmítá. Podle známého kuchaře Antonella Colonny, který vařil pro italskou fotbalovou reprezentaci i pro úřad vlády, hrozí, že tímto způsobem budou těstoviny gumové a nikoliv al dente, jak velí zásady italské kuchyně. "Dobře si pamatuji, co se dělo, když se plynová bomba vypnula právě při vaření špaget. Když se to stalo, tak to bylo špatné, protože se pokazila konzistence výrobku," řekl kuchař deníku La Repubblica.

Podobné doporučení jako Parisi nedávno zveřejnilo i sdružení italských výrobců těstovin Pastai Italiani. Také doporučuje použít na 100 gramů těstovin jen 700 mililitrů vody místo zažitého litru. Pokud by se těmito doporučeními Italové řídili, tak by za rok v průměru každý ušetřil 44,6 kilowatthodiny energie a 69 litrů vody.