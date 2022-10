Už žádní důchodci a senioři. Univerzita slova zakázala, považuje je za diskriminační

Manchesterská univerzita před časem zakázala svým zaměstnancům používat označení důchodce a starší. Podle jejího vedení se totiž jedná o věkovou diskriminaci. Univerzitní zaměstnanci mají lidi nad 60 let označovat jako zralé.

Vedení univerzity v Manchesteru svým zaměstnancům poslalo zprávu, ve které píše, že věk lidí by napříště měl být uváděn pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné a relevantní. "Nepoužívejte věk při popisování jednotlivců či skupin, pokud to není relevantní," citoval web LADbible.

Univerzita vyzvala, aby se její pracovníci zejména vyhýbali slovům, jako je důchodce, penzista, starší či mladíci. Takováto označení jsou totiž podle vedení školy věkově diskriminační. Zaměstnanci by tak lidi nad 60 let měli označovat jako "zralé".

Tiskoví mluvčí univerzity uvedli, že nové nařízení má pomoci předcházet předsudkům a napomáhat inkluzi. Věková diskriminace se podle výzkumů nejvíce projevuje právě v pracovním prostředí a ve zdravotnictví.