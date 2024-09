Unikátní aplikace učí turisty plánovat výlety, aby neničili vzácnou přírodu

Aplikace EPU učí turisty cestovat tak, aby se k přírodním lokalitám chovali šetrně. Jedná se o moderní formu ochrany přírody.

Pomáhá s overturismem, odvádí turisty z nejvíce navštívených míst a hledá atraktivní trasy pro milovníky přírody, které nejsou tak navštívené. Současně představuje nejen vzácné nebo chráněné rostliny a živočichy, kteří se zde vyskytují. Do aplikace, která se stala nejstahovanější svého druhu, je nově možné také nahrávat své tipy na výlet. Pro děti jsou zde připravené kvízy a soutěže.

Víte, co má společného ochrana přírody a cestovní ruch? Odpovědí je EPU. Tři písmena, zkratka pro průlomovou aplikaci do mobilních telefonů, z dílny společnosti EPU, která svým uživatelům najde ten správný výlet do míst, kde si užijí unikátní přírodu, klidné prostředí a vyhnou se davům turistů a přeplněným parkovištím.

Předností EPU je nejen to, že uživatele skrze mobilní telefon nasměruje na výlet, který bude turisticky atraktivní, i když jeho trasa nebude notoricky známá, ale uživatel získá přehled o zdejší fauně a flóře a formou zábavných kvízů o přírodě zatraktivní výlet i pro děti.

Turistické trasy, které aplikace doporučuje, jsou pečlivě vybírány tak, aby vyšší návštěvnost neměla negativní dopad na přírodu. To je zásadní zejména pro národní parky, kde se nacházejí ty nejcennější a zároveň nejcitlivější ekosystémy, které může vysoká návštěvnost nenávratně poškodit a turisté si tento fenomén často vůbec neuvědomují. "Aplikace vyplňuje prázdné místo v informačním prostoru - cílí na rodiny s dětmi nebo seniory s dětmi - což je stále rostoucí podíl návštěvníků Šumavy a nabízí jim nové lokality a scenérie, dosud málo navštěvované a vhodné pro klidnou a bezpečnou návštěvu přírody. Na Šumavě vznikly v minulém roce dvě studie zabývající se usměrněním cestovního ruchu, a právě tato nová aplikace naplňuje jeden z cílů vyplývajících z obou studií - odkrýt atraktivity i méně navštěvovaných částí Šumavy a jejího předhůří," dodává ředitel Správy národního parku Šumava Pavel Hubený.

"Pokud se návštěvník i místní obyvatel necítí dobře, je to overturismus. Během covidu jsme u nás v CHKO Beskydy měli extrémní návštěvnost na Lysé hoře a na Pustevnách. Lidé se ve zdejších obcích přestali cítit jako doma, protože turisté parkovali, kde se dalo. Starostové řešili dopravní situaci, která byla leckdy kritická. Následně začala návštěvnost na nejexponovanějších místech klesat a namísto toho se návštěvníci rozptýlili na okolní vrcholy. Také dnes ale musí samospráva řešit problémy související s dopravní obslužností ve špičkových návštěvních dnech. Parkoviště nemohou pojmout všechny automobily, často jsou ucpané cesty borůvkáři a houbaři. Nastává tak diskomfortní situace pro všechny, katastrofa pro místní. Mně jako přírodovědce trápí ještě něco dalšího, především to, že se začínají ztrácet citlivé druhy v přírodě. Vidíme, že lidé sportují v místech, kde kvůli ochraně přírody, nemají co dělat. V horách už bohužel není klid ani za škaredého počasí," uvádí František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Problémy s davy turistů mají také v Krkonoších. Správa Krkonošského národního parku ve snaze ochránit vzácnou a zranitelnou přírodu vrcholu Sněžky před náporem neukázněných návštěvníků letos, a to již pátým rokem, přistoupila k instalaci ochranných sítí oddělujících prostor pro turisty od prostoru pro přírodu. Ty od června lemují přístupové cesty na Sněžku a okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně do konce října.

"Věřím, že mobilní aplikace přispěje k ochraně mimořádně cenných přírodních lokalit a zároveň podpoří turisty k návštěvám méně frekventovaných, přitom stejně zajímavých míst. Nadměrná návštěvnost některých našich přírodních dominant má negativní dopady na samotnou přírodu a je potřeba to začít řešit. Nejznámější místa v národních parcích jsou často ta, která se potýkají s nadměrným počtem turistů. Jako příklad můžeme uvést vrchol Sněžky v Krkonošském národním parku, případně vinici Šobes v Národním parku Podyjí," vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který aplikaci poskytl záštitu.

Aplikace při vstupu do chráněného území upozorňuje na pravidla chování a případná omezení. Vysvětluje také, proč je třeba tato omezení dodržovat. Společnost Gatyer s aplikací, již si od uvedení na trh stáhlo více než 30 tisíc lidí, reagovala na trend, na který upozorňuje agentura CzechTourism a je v tuzemsku patrný dlouhé roky. Češky a Češi se vracejí do přírody. Na turistických stezkách lze během dovolené potkat stále více lidí s pohorkami, batohem a mobilní aplikací. "Za poslední dekádu se chování českých turistů změnilo v několika ohledech a zejména stoupá podíl cestovatelů, kteří se rozhodli během dovolené pro pěší turistiku. Propagace méně navštěvovaných míst je v souladu s našimi prioritami," popisuje ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism František Reismüller.

"Naším cílem je uživatelům zajímavou formou přiblížit okolní přírodu a vzbudit v nich aktivní zájem o její ochranu. Nově mohou uživatelé také vkládat své vlastní tipy na výlety, na jejichž základě budeme vytvářet nové trasy. Tímto způsobem mohou přispět k omezení overturismu např. v okolí svého bydliště. V rámci aplikace budeme také pořádat různé exkurze, dobrovolnické akce a úklidy přírody. Navazujeme spolupráci s ochranářskými skupinami, které se aktivně starají o přírodu a chtěli bychom naše uživatele dostat i na jejich tradiční dobrovolnické akce," uvádí Ladislav Cirhan ředitel společnosti Gatyer, která aplikaci vyvinula.

Aplikace je kromě klasické webové (prohlížečové) verze zdarma dostupná také v obchodech Google Play a App Store. Stáhněte si aplikaci a pojďte s námi objevovat tajemství přírody a cestovat s ohledem na okolní prostředí.