Umělec navrhl hotelový pokoj, v němž se skoro nedá bydlet. Nedovírají ani dveře na WC

Asi málokdo by se dobrovolně ubytoval v hotelovém pokoji, kde se skoro nedá vlézt do postele, kde se nezavírají dveře od záchodu a kde zhasnutí světla trvá celé věky. Britský umělec Christopher Samuel ale právě takový pokoj navrhl pro nově otevřený designový hotel Art B&B v Blackpoolu a to, aby pobyt v něm byl co nejméně pohodlný, byl jeho záměr.

Christopher Samuel chce zážitkovou formou upozornit na překážky, s nimiž se denně musejí potýkat lidé na vozíku. Samuel sám je hendikepovaný a strasti života na kolečkovém křesle nesčíslněkrát zakusil na vlastní kůži. Návštěvníkům hotelu chtěl zprostředkovat pocit bezmoci kvůli nejrůznějším bariérám při každodenních činnostech, který vozíčkáři dobře znají. Do pokoje tak například nechal umístit postel s vysokým mantinelem, do níž se lze obtížně dostat i z ní slézt. Spát se v ní dá jen ve skrčené poloze. Dveře koupelny se nedají kvůli úmyslně špatně umístěné záchodové míse zavřít, takže si návštěvníci "užijí" pocit naprosté ztráty soukromí. A pokud chtějí dosáhnout na toaletní papír, musejí nejdříve vstát. "Vím, že to lidem zprvu bude připadat zábavné, ale když v tom ve skutečnosti žijete každý den, tak už vám to tak vtipné nepřijde. Je to nepohodlné, je to frustrující a někdy i ponižující," řekl Samuel. Tvůrce při navrhování interiéru vycházel z vlastního zážitku, kdy v roce 2017 musel tři měsíce nouzově bydlet v hotelu, který nebyl bezbariérový a strávil celý čas prakticky uvězněný v pokoji, kde se téměř nemohl pohnout. Nový hotel chce návštěvníky lákat právě na netradiční ubytování a nabízí tak pokoje s často dost extravagantní výzdobou či uměleckými instalacemi. Jeho majitel Michael Trainor je smířený s tím, že pokoj navržený Samuelem si asi pro dlouhodobý pobyt nikdo nevybere. "Víc než jednu noc v něm pravděpodobně nikdo chtít strávit nebude. Originalita se rychle okouká," říká.