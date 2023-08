Ukrajinští vojáci dobyli sociální sítě. Z jejich parodií na Bentley lidé slzí smíchy

Ukrajinští vojáci zveřejnili na sociálních sítích videa, na nichž parodují reklamu od britské automobilky Bentley. V ní blonďatá modelka v černých šatech postupně ukazuje jednotlivé detaily luxusního vozu, u čehož pokaždé zašeptá název firmy. Ukrajinci pak její pohyby ve videích parodují u terénních vojenských vozidel.

Reklama od britské automobilky začíná tím, jak žena do kamery zašeptá "Bentley" a cvrnkne prsty do ikonické sošky na kapotě. Pak přijde střih. Po něm ukrajinští vojáci na frontě rázně bouchnou do vojenského vozidla a zakřičí jméno výrobce. Jeden z Ukrajinců například zmiňuje továrnu KrAZ z ukrajinského Kremenčuku, která vyrábí zejména nákladní a terénní automobily.

Modelka poté v reklamě postupně představuje celý vůz - dotýká se jeho kapoty, pneumatik či prvků v luxusním interiéru. Ukrajinci po jejím vzoru vždy s lehkým úsměvem ukazují stejné části na mohutných vozidlech. Rukama například jemně přejíždějí po zašpiněných kolech nebo předvádějí, za jak velkého burácení na rozdíl od luxusního Bentley jejich vozy startují.

Parodická videa, která Ukrajinci zveřejnili hlavně na Telegramu, se v posledních dnech virálně rozšířila po sociálních sítích, kde již získala statisíce zhlédnutí. Uživatelé v komentářích často vyzývají ukrajinské vojáky, aby s parodiemi pokračovali a udělali další verze u jiných vojenských vozidel. "Je to skvělé. Po jejich videu bych si u KrAZ určitě něco koupil," uvedl s nadsázkou jeden z komentujících na sociální síti Reddit.

Ukrajinci ale nejsou jediní, kteří novou reklamu britské automobilky zesměšnili. Podobná parodická videa se v poslední době stala trendem zejména na sociální síti TikTok, kde mívají i několik milionů zhlédnutí. Lidé k parodiím využívají hlavně své staré vozy, které dávají do kontrastu se záběry luxusního Bentley. Inspirovat se nechali i američtí vojáci - ti k parodii využili terénní vozidlo HMMWV, přezdívané jako Humvee.

Parodie na reklamu automobilky Bentley se staly hitem sociálních sítí: