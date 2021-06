Problémy v globální kontejnerové dopravě zřejmě jen tak nezmizí, naopak je pravděpodobné, že se udrží minimálně do konce roku. To znamená, že v rušné předvánoční sezoně se mohou objevovat i prodlevy v zásobování. Tvrdí to experti z odvětví, na které se odvolává BBC. Výskyt nákazy novým koronavirem v jihočínské provincii Kuang-tung, která je klíčová pro mezinárodní obchod, způsobil akutní problémy v místních přístavech. Nakládka i vykládka zboží se tak zpožďuje. Znamená to, že potíže v globálních dodavatelských řetězcích, které začaly být citelnější loni po vypuknutí pandemie, se ještě zhoršily. A než se následný dominový efekt vyřeší, to zřejmě potrvá měsíce.