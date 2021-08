The Offspring vyhodili bubeníka, odmítl očkování proti covidu-19

Pete Parada z kapely The Offspring nepojede na koncertní turné, jelikož se rozhodl ze zdravotních důvodů nepodstoupit očkování proti covidu-19. Spoluhráči ze skupiny ho považují za “nebezpečného” a z kapely ho vyhodili.

Bubeník v dětství trpěl Guillainovým-Barrého syndromem a v příspěvku na Instagramu vysvětlil, že se rozhodl nepodstoupit vakcinaci, protože kvůli své nemoci z dětství má strach, že rizika očkování "daleko převyšují jeho výhody".

Dodal, že covid-19 již prodělal a měl mírný průběh, a pokud by se nemocí nakazil znovu, jistě by to dle svých slov zase zvládl. Zda by ale zvládl "další kolo Guillain-Barrého syndromu po očkování", si tolik jistý už nebyl, píše BBC.

Organizace podporující osoby trpící Guillain-Barrého syndromem přesto vyzvaly, aby se lidé, kteří tuto nemoc prodělali, nechali očkovat. Pravděpodobnost opětovného prodělání onemocnění je podle nich "téměř nulová" a "výhody vakcíny daleko převyšují jakékoli riziko".

Parada nicméně očkování odmítl, ale k The Offspring žádnou zášť nechová. "Dělají jen to, co si myslí, že je nejlepší pro ně. A já zase, co je nejlepší pro mě," vysvětlil.

Muzikant sice zdůraznil, že vakcinaci odmítl ze zdravotních důvodů, ale zároveň upozornil na nátlak úřadů Spojených států, které zavedly povinné očkování v době, kdy se země snaží vrátit k normálu. "Nepovažuji za etické ani moudré, aby ti, kteří mají největší moc…, diktovali lékařské postupy těm, kteří mají moc nejmenší," napsal.

