"Vaše dovolená, naše bída." Tenerife přestává být pro místní, přispěli k tomu i Češi

Se začátkem prázdnin na Tenerife přistávaly stovky letadel denně a dlouhé písčité pláže na jihu oblehli turisté. Hotely ale zaplněné nebyly. Cizinci tam začínají častěji využívat možnost pronájmu apartmánu u pláže, který si najdou na cestovatelských webech. Místní z toho nejsou vůbec nadšení. Nemovitosti skupují zahraniční investoři, včetně Čechů a Slováků, a důsledkem je růst cen za bydlení.

Do apartmánů na Tenerife investují cizinci už delší dobu, ale zájem se ještě zvedl po začátku války na Ukrajině. Láká je celoročně přívětivé počasí, levné nemovitosti i dostupnost ostrova. "Konkrétně Češi a Slováci tady toho za poslední dva tři roky koupili poměrně dost. Jenže spoustu z nich si uvědomilo, že je nebaví jezdit na jedno místo, a tak teď apartmány pronajímají. Pochopitelně, spíše krátkodobě a za takovou cenu, kterou si mohou dovolit jen zahraniční turisti," říká delegátka, která na ostrově žije 16 let. Podle ní se místní kvůli záplavě cizinců bouří, protože přestávají mít kde bydlet.

"Ta situace není dlouhodobě udržitelná jak z pohledu turismu a ekologie, tak i bydlení. Někteří cizinci se navíc chovají neukázněně. Nerespektují zákazy a chodí tam, kam nemají, často kvůli videu nebo fotce - a to je někdy stojí život," říká s tím, že to, co se na ostrově děje v poslední době, ji příliš netěší. "Turistů je tu sice spousta, ale kapacity hotelů nejsou zdaleka naplněné, což pro místní není dobře - bere jim to příjem."

"Už stačilo"

V oblíbených destinacích se dovolenkáři letos nemusí cítit příjemně. Kvůli velkému počtu lidí a znečištění moře fekáliemi se v posledních dnech uzavřely některé pláže. Nejhorší situace je momentálně na Playa Jardín, kde je zákaz koupání už od začátku července. Příčinou je nejspíš zastaralá kanalizace. Kvůli náporu turistů nezvládají trubky zpracovat všechnu odpadní vodu a ta pak odtéká do moře. Větší problém než pro dovolenkáře je to pro tamní flóru a faunu u pobřeží Atlantického oceánu.

Narušovat romantickou atmosféru mohou i posprejované zdi, které kolemjdoucí upozorňují na to, že na ostrově nejsou vítáni. Nápisy "vaše dovolená, naše bída," nebo "vrať se do své proklaté země" se objevují hlavně na turisticky vytížených místech.

Už před prázdninami se Tenerifané zapojili do protestu, které organizátoři pořádali napříč Kanárskými ostrovy. V Santa Cruz de Tenerife, které leží na severu země, jich přišlo vyjádřit svůj názor okolo třiceti tisíc. Transparenty hlásaly "Kanárské ostrovy na prodej, SOS", "Nechceme emigrovat, chceme žít doma" nebo "Už stačilo". Místní apelují na úřady, aby regulovaly prázdninové pronájmy a omezily prodej nemovitostí lidem, kteří na ostrovech nebydlí. Zároveň požadují zavedení ekologické daně pro turisty.

"Potřebujeme změnit ekonomický model našeho regionu," řekl deníku El País pětapadesátiletý Antonio Bueno. "Ten, který máme na Kanárských ostrovech, jde proti kvalitě života a je neudržitelný," dodal. Vadí mu neustálé dopravní zácpy způsobované přemírou cestovního ruchu a také vysoké nájmy. Ty jsou i podle delegátky momentálně čtvrté nejvyšší ze všech španělských autonomních regionů, přestože Kanárské ostrovy patří mezi nejchudší části Španělska.

Na ostrovech žije dohromady přes dva miliony lidí. Zahraničních turistů se tam jen loni vystřídalo čtrnáct milionů, většinou z Británie, Německa a Nizozemska. Mezi časté návštěvníky se řadí i Češi a Slováci. S postupující válkou na Ukrajině navíc začínají o Kanárských ostrovech uvažovat i jako o potencionálním útočišti. I díky tomu se za poslední roky zvedla cena nemovitostí na dvojnásobek.

Podívejte se, co na Tenerife lidi láká.