Téměř polovina Američanů věří, že dinosauři stále existují, uvádí průzkum

Čeští zaměstnavatelé plánují i ve třetím čtvrtletí tohoto roku mnohem více nabírat zaměstnance než propouštět. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 705 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma v úterý zveřejnila na on-line tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 11 procent zaměstnavatelů, naopak čtyři procenta očekávají snižování jejich počtu. Na 83 procent oslovených firem uvedlo, že během třetího čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus sedm procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus osm procent .

"Rostoucí nezaměstnanost v době pandemie neznamenala pro zaměstnavatele snadnější nábory. Propouštění v gastronomii, službách a administrativních provozech nepřineslo nové uchazeče do průmyslu, zdravotnictví nebo školství. Poptávka firem se stále více míjí s dostupnými uchazeči, protože pandemie zmrazila trh práce. Kdo nemusí, nemění zaměstnání, protože to znamená nejistotu a riziko," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Nejsilnější náborové plány předpokládá stavebnictví a zpracovatelský průmysl s čistým indexem plus 13 procent. Pozitivní náborové plány hlásí konečně od začátku pandemie i ubytování a stravování s indexem plus devět procent.